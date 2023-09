Starfield: Quam ad meliorem FPS euismod in PC cum Nvidia GPUs

By

Starfield, ludus valde anticipatus ab Developer Bethesda, communitatem lusionis video vi expugnavit. Non mirum est si scaenicorum in hoc sci-fi RPG intendere. Aliqui tamen histriones sollicitudinem de operatione ludi, praesertim in PC cum Nvidia GPUs, expresserunt.

Defalta, Starfield in Xbox Series X|S ad XXX tabulas per secundam decurrit, quae potest esse offensio lusorum qui lusionis leviorem malunt. In PC, firmum 30fps assequendum, momento repugnare potest.

Fortunate dux communicatus per Nexusmods usoris nomine Okhayko solutionem potentialem praebet. Dux suggerit ut technologiae PCI expressae dictae Resizable BAR (Base Oratio Register) pro dominis Nvidia. Haec technologia permittit CPU ut efficacius memoriae GPU accessum, potentia consequens in meliori effectus.

Ut resizable BAR, Nvidia utentes, opus est inspectorem Profile Nvidia demittere et sequentes mutationes in programmate facere:

1. Lego Starfield in profile gutta-down menu.

2. Navigare ad sectionem 5 .

3. constitue rBAR pluma est enabled.

4. constitue rBAR optiones ad 0x00000001.

5. Pone rBAR magnitudinis terminum ad 0x0000000040000000.

6. Hit "Applicare Mutationes" in summo iure.

Has mutationes exsequentes praebere potest boosti ad ludum exercendum, praesertim histriones cum RTX 30-Series GPUs. Notatu dignum est quod Nvidia expectatur ut ultrices ultrices in proximo futurum dimittere velit Starfield lusionis.

Nunc enim, hic dux potentialem laborantem pro histriones praebet experientiam stabilem 60fps. Cum ludus pergit evolutionis et updates dimittuntur, verisimile est perficientur ulterius emendare.

Starfield nunc praesto est pro PC et Xbox Series X|S, et ludere nullo addito pretio pro Xbox Ludus Pass signatores.

