Starfield Fractis Bank Quest Guide: Furtim Heist et Intrigue

In universum Starfield, scaenicorum facultatem habent cum classe purpurea factioni coniungendae et varias quaestiones conscendendi, quae suam furta et infiltrativas artes temptant. Una talis quaestio est "Barnam frangere", quae audaciam scopulum et telam machinationis implicat.

Quaestio incipit captata cum UC Duce Kibwe et munus tuum ex classe Purmson accipiens. Histriones procedere debent ad Siren stellarum in systemate Aranae IV et cum Rokov, quondam membrum Fletae Crimsonae, conveniant.

Semel ascensor scaenicorum in colloquio cum Rokov pugnabit, qui indicat consilium abripi e navi, sed cum torta involvere. In commutationem pro subsidio, Rokov auxilium petit quod recipiatur in Fletam Crimson. Primus gradus est eventum galae in sidereo interesse et informationes colligere de homine nomine Larry Dumbrosky.

Ad periculum detectionis navis excitato, histriones in eventu aliquem occidere debent. Loquens cum variis patronis magnas informationes praebet de actionibus Dumbrosky et nexum cum quodam nomine Klaudia Twist. Contra Klaudia plura de consilio suo detegit et histriones Gabriele Vera, aliam magni ponderis figuram in consilio ducit.

Ut aditus ad salvum Purser et Terram Salvatorem lacus obtineat, histriones ID acquirere debent et Sheila, id est NPC, persuadere debent, ut id praebeant. Praeiudicio firmato, scaenicorum in progressu Rokov renovant, qui deinde maiorem evidentiam contra Dumbrosky necessitatem suggerit. Hoc consilium ducit ad Gabrielem Vera segregandi et eum loqui facere.

Navigantes ad Engineering Circumda, histriones principalem ipsum Sandinum persuadent ut aditum vitae subsidio area det. Cum accessum inactivare vitae subsidii, navis amplum casum efficiunt et ad Gabrielem Vera interrogandum pro vitali informatione procedunt. Histriones eligere possunt vel Classem Crimsonam vel UC SysDef in dialogo repraesentare, prout ex factione praelata sunt.

Ultimo, quaerens electiones et provocationes praebet, adhortantes lusores ad artes suas furtivas exercendas, probationes colligendas, ac decernendi decretorias, quae fidem suam cum Fleta Crimson et UC SysDef attingunt.

