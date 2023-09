Calterah mmWave Radar SoCs: Revolutionizing Auto Radar Technology

Calterah, provisor ducens radar SoCs mmWave, industriam autocineticam radar volutat cum suis comprehensivis portfolio radar sensoris astulae. Hi xxxiii, in proximo-gen Andes suggestum Calterah et secundum suggestum Alpium SoC secundo-genum, agunt in cohortibus altis frequentiae 76 GHz ad 81 GHz et 60 GHz ad 64 GHz. Applicationes pro ADAS et autonomiae incessus amplis offerunt, inter quas radar imaginatio, prospiciens radar, angulum radar, latus radar, in-cabin radar, caudam ianuam radar, et ostium automati collisionem fuga radar.

Una e productorum stantium a Calterah demonstrata est altera gen Andes SoC (CAL77C844-AF), quae in 4D praemio et imagine radar valde quaesita est ob eximiam observantiam. Hoc SoC eminet e certamine propter progressionem multi-core CPU cum DSP et RSP, architectura flexibili, debugging functionibus, et securitatis capacitatem provectam. Perfectum est ad explicandum summus effectus, sumptus efficens, et multi- chip cascaded 4D imaginatio radar flexibilis.

Accedit, Calterah Alpes-Pro suggestus recognitionem et adoptionem accepit a maioribus Sinensium autocinetis-tier-1s maioribus. Prospicientes radar et anguli solutiones radar evolutas substructas in Alpibus-Pro iugis et resolutiones detectionis infigendas praebent, requisitis L2+ incessus sui iuris occurrentes.

Calterah Antennae-in-Package (AiP) SoCs ex Alpibus et Rheni familiis primae sunt radar SoCs in mundo massae productae cum Antenna in technologia Sarcina. Haec technologia porttitor antennae consilium complexionem minuit et necessitatem tollit ad laminas altae frequentiae, quae fit in brevioribus R&D et cyclis productionibus, inferioribus sumptibus, et radar moduli magnitudinum compactorum. Hae AiP SoCs ideales sunt ad applicationes radar emergentes ultra breves radiophonicae sicut radar latus et caudae portae radar.

Cum super 6 decies centena signa autocinetiorum ICs emissa et 150+ vehiculi exempla facultatem habent, Calterah se firmiter constituit ut provisor primarius radariorum ramentorum et solutionum mmWave. Societas qualitatum restrictionem mensurarum moderaminis implevit, functiones Salutis Certificationes consecutus est, et ISO/SAE 21434 Cybersecuritas Certificationes Automotivas consecutus est. Calterah mmWave technologiae technologiae recognitionem terrarum amplificant et societas naviter quaerunt societates cum global Tier-1s et autocineto OEMs ut suam praesentiam in mercatibus Europaeis augeat.

