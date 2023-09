BURANO, a Nova CineAlta Digital Cinema Camera

Sony nuper nuntiavit cameram suam recentissimam cinematographicam digitalem, in BURANO. Haec nova camera notat infigmentum 8.6K plenae artus CMOS sensorem, autofocum capacitatem, electronic ND variabilem, et in corpore imaginis stabilizationis. Etiam duplicem indigenam ISO 800 et 320 habet, variam faciens in variis condicionibus deponens. BURANO ponitur naves vere 2024 incipere, cum tag precii $25,000 USD.

Una e notis eminentibus BURANO est eius variabilis ND colum et stabilizatio imaginis corporis, quae prima mundi cinematographica digitalis cum utraque lineamentis in uno corpore coniuncta facit. Hoc filmmakers praebet flexibilitatem et commoditatem auctam in ictibus illorum capiendis. Accedit, camera autofocus hybridorum rapidum gloriatur et subiectum agnitionis ab AI processui cum lentis E-monte adhibitis.

BURANO principaliter in medio ad summum finem possessorem/operatores iaculis est qui supra $20,000 pro camera digitali cinematographicam collocare volunt. Exspectatur utendum in variis productionibus, ut documentarii, videos corporatum, musicorum, truculentiae et naturae filming, et sicut optio popularis B camera e regione Sony VENICE II.

Camera nomen habet a Burano insula parva in Venetis Lagoon, Italia. Hoc nomen electum est ad connexionem Venetias constituendam et facultates camerae significandas. Burano notus est in suis domiciliis laqueis et coloribus splendide.

In verbis imaginis qualitas, in URANO showcas impressive effectus. Novam 8.6K figurae plenam CMOS sensorem, similem ei qui in camera II VENICE inventus est. XVI terminationes praebet extensionis dynamici, cum strepitu et sensibilitate ad condiciones demissas. Sensor etiam suffragatur Dual Base ISOs de 2 et 16.

BURANO in notandis codicibus varias optiones praebet ut X-OCN, LT, XAVC H, XAVC. Capax est tabulariorum interne memorare X-OCN sine commentariis exterioris necessitatis. X-OCN LT minora lima amplitudines praebet, servata qualitate et flexibilitate imaginum 16 bis Linearum.

Super, Sony BURANO potens est camera digitalis cinematographica quae eximiam imaginem qualitatem et notas provectas tradit. Designatur ad necessitates filmmakers professionales et expectatur suam notam facere in industria.

