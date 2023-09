Iulia Joung: Ab Go ad Biologiam

Iulia Joung, una ex MIT Technologiae Reviews 2023 Innovatores Sub 35, tam levamen quam novam passionem expertus est cum vidit AI cladem optimarum Go histriones in mundo. Pueritia in Taiwan dominandi ludum confecta, Joung semper cogitavit de Ite sicut problema insolubile. Nihilominus ipsa invenit biologiam maiorem provocationem ponendam esse.

Durante investigatione eius adipiscing in neuroscientia lab apud Stanford University, Joung mores insolitos in cellulis cerebri astrocytis appellatos observavit. Quae res hanc machinabatur eamque fascinationem biologiae commovit. Iter suum continuavit per Lab edendi perito Feng Zhang ad Institutum Latissimum Cantabrigiae Massachusetts iungendo. Ibi in "genome-scalae protegendo" incidit, instrumentis ut CRISPR utens singula 20,000 generum in genomate humano ad eorum effectus intelligendos modificare.

Propositum Joung erat applicare protegendo geneticam ad cellulas cerebri actuales sicut astrocytes, quae difficiles sunt in lab generando. Perspiciendo impulsum diversorum factorum transcriptionis in cellulis truncis, intendit intelligere quomodo identitatem cellulam definiant. Circumspectio eius consecuta est in "atlas" quae ostendit vim factorum singularium transcriptionis. Ultimum propositum est facultatem generandi quamlibet cellam in modo moderato generandi, quae applicationes in medicamentis experimentis et progressibus medicinalibus habere potuit.

Quamvis scala geneticae protegendi ampla sit, collaborationem et opes substantiales requirunt, Joung manet commissum ad campum progrediendum. Praesens labor eius apud Institutum Whitehead ad intellegendum processum synthesis dapibus intra cellulas tendit. Joung impellitur ab inexhausta altitudine possibilitatum quae biologiae offert et pergit ad novas quaestiones fundamentales explicandas.

Iulia Joung iter a magisterio Ite ad exploranda mysteria biologiae curiositatem suam et dedicationem ad fines propellendi. Cum altius in scientiae scientificae inquisitionis implicationes se inducit, opus suum promittit ut novas pervestigationes patefaciat quae futurae medicinae et technologiae informare possent.

Fontes: Technology MIT Review