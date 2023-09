iOS XVII: Quomodo Share Passwords in iPhone cum iCloud Keychain

Pomum maiorem emendationem inducit pro iCloud Keychain cum iOS 17, utentes utentes compagem documentorum cum aliquo communicent. Novus pluma, quae "Tesserae familiae" dat utentes communicare Tesserae et passkeys cum coetu fideliorum contactus. Haec factura ad finem encryptum est ac tesseram communio faciliorem ac tutiorem reddit.

Ad participes Tesserae in iPhone currentem iOS 17, hos gradus sequere:

Aperi app Occasus Tollenone et ICTUS in Passwords Sub Passwords Familia sectionem, elige "Incipias" Addere populum tuum password coetus participatur (iOS in iPhone oportet etiam esse XVII) Tesserae aut passkeys eligere vis participes ICTUS "Movere" in vertice anguli recti Mitte nuntium ad personam / populus es socius passwords cum

Fieri potest ut plures tesseras communes communes constituere possit, sino plus flexibilitate et commodo. Sed vafrum est cum passwords communicavit delendo. Moventur ad folder nuper Deletum, quod automatice post 30 dies delebitur. Si vis communem password removere sed in propriis Tesseris retine, eam recuperare potes per percussionem in tessera in folder recente Deleto ac "Recipe ad Passwords meos".

Tesserae communicatae per Apple machinas commoditatem iCloud Keychain augere et eam facere optionis competitive magis quam ad administratores tesseras solvendas comparati sunt. Haec nova capacitas in iOS 17 versatilitate ac securitate additae communicationis tesseram inducit. Ecquid excitaris circa hoc novum pluma?

