In excitando nuntiatione, 15 semifinalestae pro prestigious 2024 VyStar Magistri Anni iudicandi manifesta sunt. Hi singuli institutorum diversum coetum repraesentant, ostendentes tam conditos veteranos quam eos qui primis in rebus gestis sunt. Inter hos promissores contendentes quinque progredientur certandi pro ultimo titulo Duval Comitatus Magistri Anni.

Victor praemii desiderati revelabitur die 20 mensis Ianuarii, anno 2024, in magno praeventus annui eddy Awards. Hic eventus pro opportunitate est agnoscendi et celebrandi praestantes res gestas magistrorum in Comitatu Duval, ut suas inaestimabiles rationes ad systema educationi conferant.

Semifinalistae sunt hae:

- Ana Andenmatten de Mandarin Oaks School

- Jazline Clark ex Arlington Medio School

- Alana Davis de idea Bassett College Prep

- Gustavus Guzman de Terry Parker turpis

- Marissa Hein de Alimacani School

- Deborah Lepper ab Andrea H. Peterson Academiae Technologiae

- Ashlyn Lupinski ab urbe Scientiae Academy Innovation

- Tonya Robinson-McNair ab Hyde Grove School

- Mariah Rucker ex KIPP Impact Academy

- Kim Sedgwick Arlington ab Arcibus School

- Katrice Shorter from Atlantic Coast High School

- Leonard Smith de Fort Carolina School

- Jenifer Straley e Lacu Lucina School

- Terry Ann Torres Scholae Scholae San Jose

- Juana Zargon de Amore Grove School

Ut plura de singulis semifinalisticis discas, biographiam brevem comprehendens, rogamus te Fundum Educationis Publicae Jacksonville (JPEF) loci visitare.

Certamen pro VyStar Magistri Anni iudicandi atrox est, et hi praeclari semifinalestae suam dedicationem et officium alumnorum educationi iam probaverunt. Ultimum nuntium dum avide exspectamus, hos incredibiles doctores celebremus ac immensum ictum, quem in futurum nostrae communitatis effingimus.