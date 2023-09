NASA MOXIE Oxygen in Marte generat pro Potentia Missionum Humanarum

NASA miliarium insigne consecutus est in suis consiliis ut in Marte bases constitueret. Procuratio suum Martem Oxygenum In-Situ Resource Utilisation Experimenti, etiam MOXIE notae, denuntiavit, satis feliciter generasse oxygenium ad servandum parvum canem vivum in Marte saltem per 10 horas. Hoc factum magni momenti notat gressus ad astronautas futuros efficiendos ut aerem respirabilem vel erucam propellant in Planeta Rubra.

MOXIE, machina magnitudo proin et pondo 40 librarum, Perseverantiae piratae affixa est cum in Martium Februario anno 2021. incubuit, MOXIE biennio praeterito, MOXIE vestigia oxygenii ex Martia atmosphaera extrahebat. Per processum electrochemicum, fabrica unum atomum oxygenium separat ab unoquoque moleculo dioxidis carbonis, quod 95% planetae atmosphaerae efficit.

Per missionem suam MOXIE producere poterat 122 P. oxygenii, tantundem quantum caniculae in 10 horis consumpta est. In efficacissima eius machina XII P. oxygenii per horas generata, meta originalia NASA superans. Haec successus demonstrat facultatem extrahendi oxygenii ex Martia atmosphaera, quae potentialiter aerem spirabilem praebere vel quasi erucae propellentem ad futuras missiones inservire potest.

NASA Prorex Administrator Pam Melroy momentum inculcavit technologias explicandi quae facultates in corporibus caelestibus ut Luna et Mars uterentur. Hae technologiae pendet ad diuturnum tempus in Luna praesentiam constituendam, oeconomiam lunarem fovendam et fundamenta iaciendi ad Martis explorationem humanam.

Postremo, NASA MOXIE significantem progressum fecit in oxygenio generando in Marte, viam pro potentia missionum humanarum ad Red Planet sternens. Hoc factum propius nos adducit ad efficiendum bases sustinendas et facultatem sustinendi astronautas cum aere spirabili et foco in rockets.

