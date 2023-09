Recens studium patefecit ignem rubrum formicam, scientia solenopsis invicta cognitam, in Europa primum inventam esse. Patria in Americam Meridionalem, haec species incursionis per Civitates Americae Unitas, Mexicum, Caribbean, Chinam, et Australiam saeculo praeterito celeriter divulgavit. Jam ad Siciliam Italiam penetravit.

Ignis rubeus formicae notae sunt propter incrementa et aculeus eorum dolorem et motus allergicos causare possunt. Fruges et oecosystematis localibus damnum inferre possunt. Investigatores 88 ignem rubeum formicae nidos prope Syracusas in Sicilia civitatem identificaverunt, ambitum 5 hectarerum obtegentes. Studium auctoris plumbi, Mattia Menchetti, asserit hanc speciem in Italia invenisse inopinatam sed non inopinatam.

Cum formicae rubrae antea inventae sunt in fructibus importatis in Hispania, Finnia, et Nederlandia, haec colonia in Europa primum confirmata est. Coloniae in suburbano Syracusis repertae sunt, sed quomodo vel quando pervenerint incertum est. Docti putant formicam ad punctum transitum pervenisse cum actione humana significanti, sicut portum urbis. Loci nuntiationes in formicae aculeis cum MMXIX incrementum indicant.

Analysis genetica suadet formicae verisimillimum ex Civitatibus Foederatis Americae vel Sinis propagatum, ubi Solenopsis invicta species incursionis etiam est. Investigatores monent formicae se cito per Europam diffundere, sicut 7% continentis, inclusa maioribus urbanis locis, opportunum clima ad speciem habet.

Species incursivae, sicut ignis rubeus formica, momentis oeconomicis et oecologicis significant. Secundum relationem Nationum adiutricem, mundo saltem $423 miliardis quotannis constant, plantam et extinctionem animalis mittentes, securitatem cibi minantes, et calamitates environmental exacerbantes.

Source: CNN