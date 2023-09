Incursio Ant Species in Italia inventae in UK cum Global calefactione, Study Warns

Invasiva species formicae non-nativae quae ignis rubeus ant (Solenopsis invicta) in Italia stabilitus est et in Europa minas ponit et potentia UK cum calefactione globali, secundum studium. Hae formicae considerantur una specierum incursivorum perniciosissimarum sicut aculeum vehementem habent et detrimentum facere potest fructibus et apparatu electrica infestante. Notae sunt "super colonias" cum reginarum multiplicibus celeriter formare, quae indigenis plantis, insectis et herbivoribus depraedantur, denique eas ad cibum contendunt.

Ignis ruber formica quinta speciei invasivorum globaliter pretiosissimae est et pretium damni quotannis $6bn (£4.8bn) extimationis causare potest. Investigatores identificaverunt 88 ignem formicarum nidos per 5 hectares (12 iugera) prope Syracusas, Siciliam et colonias incursiones ex Sinis vel US oriri potuisse statuerunt. Studium elucidat necessitatem nisus coordinatae deprehendendi et respondendi huic novae comminationi antequam rabie diffunditur.

Caritas Buglife in UK imperium advocavit ut terrae summam intercluderent, cum species incursivae formicae per importatas plantas facile divulgentur. UE iam exportatio terrae ex UK interdictum est, sed mensura reciproca a UK ad importationes prohibere non debuit, praesertim per commercium horticulturalem. Periti sollicitant de his speciebus incursivis formicae in Europam ingredientibus, cum semel constituuntur, fit provocatio ad eas eradicandas.

Ignis ruber formica antea inventa est in fructibus importatis in Hispania, Finnia, et Nederlandia, sed haec prima confirmatio constitutionis eius in silvestribus in continenti Europaea est. Dum EU album suum "species sollicitudinis" includendi ignem rubrum formicam renovavit, regimen Britannicum suum album ab Brexit non renovavit. Australia nunc A$400m (£ 205m) consumit ut formicam deleat, cum Nova Zelandia sola terra est eas feliciter exterminasse.

Inquisitores decreverunt ignem rubrum formica potentia se in circiter 7% Europaeis constituere posse. Calefactione globali, usque ad dimidium arearum urbanarum in Europa, cum urbibus maioribus, sicut London, Paris, Romae et Barcinone, apta loca speciei fieri potuerunt. Formica est aptissima urbibus maritimis Mediterraneis, earumque maritimarum subsidia ad eius propagationem.

Studium porro portuum vigilantia commendat, ut formicae reginae volatilis vento adiutus a portu Syracusano in Siciliam pervenerit. Publicum etiam munus magnum habere potest in detectione ignis rubri formicae, sicut saepe in locis urbanis inveniuntur et aculeis acerbis et notis aggeribus nidum reperiri possunt.

