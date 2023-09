Mentis imperium ScreenDress: Merging Fashion and Technology with Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, inclitus excogitator, intulit an porttitor consilium vocatum 3D ScreenDress impressum, quod technologiam mergit et modum utens Raspberry Pi. Vestis lineamenta multiplex velamentorum quae mutatio realis-tempus in undis cerebri fundatur, velatos directe ad vestem permittens. Haec creatio, quae in ScreenDress notissima est, ostendit casus sectionis marginem AI-compositis positis.

Indutus vestium sensorem EEG adhibet, quae electroencephalogrammum notat. Sensorem exercendus est ad agnoscendum basim velatoris cerebri fluctus contra incitatos vel feruntur. Cum fluctus cerebri induentis ad quendam intensionem perveniunt, vestis sex circum LCDs respondent, ut oculi dilatatione pupillae ostendant.

Uterque oculus innititur a Raspberry Pi Zero, quae connectit cum screen LCD ac updates ei proinde. 4-canale BCI capitatum, quod Headband Unicornis appellatur, sensorem EEG inservit et specie 3D-typis impressum huic rei, utens HP Jet Fusion 5420W, typographus fuit. Omnia elementa 3D-typis data sunt ab Wipprecht utendo navigatorio CAD applicatione nomine Onshape.

Wipprecht extollit facilitatem disciplinae machinae systematis discendi pro unoquoque velato, quod solum circiter duo minuta capit. Project ScreenDress in Festival ARS Electronica Festival in Linz, Austria monstratum est et aliis eventibus in futuro exhibebitur.

Si consilium Raspberry Pi quaesivisti ut tuum morem-ante partem inspiraret, mens sobria ScreenDress est certe aliquid considerare.

Fontes: Voxel Matters

definitiones:

Raspberry Pi: Computatorium unius tabulae parabilis et valde versatile, in variis technicis inceptis communiter utitur.

EEG sensorem: An electroencephalogrammum sensorem qui mensuras et actiones electricas in cerebro commemorat.

LCD: Liquid Crystal Display, tabula plana ostentationis usus pro visualibus output.

BCI tincidunt: A capite-escendente fabrica quae utitur technologia interface cerebro-computatrum ad coercendas externas machinas vel applicationes.

CAD application: Software-Adiuted Design programme creare et mutare consilia digitales pro 3D excudendi ratione.