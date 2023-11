AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC: A Powerful Compact Solution for Streamlined Computing

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC est compacta potentiae domus ad augendam experientiam computandi sine frills superfluis. Hoc mini PC, nunc praesto pro ordine praecellenti in Geekwills pro $219, certas effectus praebet optiones repositas et versatiles, faciens eam electionem practicam pro users quaerentibus solutionem turpis computandi.

Powered per Intel N100 processus, haec 12th generatio successori Pentium/Celeron linea certa perficiendi cum velocitate horologii praebet usque ad 3.40 GHz. Cum graphics Intel UHD, visualia lenia et experientiam immersivam efficit.

In terminis memoriae, mini PC sustinet DD R4-3200 (uno), inconsutilem multitudinum capacitatem praestans. Accedit optiones repositiones versatiles cum M.2 2280-NVMe x1 et 3.5 SATA x 2 foramina praebet, amplum spatium pro schedulis et applicationibus praebens.

Connectivity est aura cum AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC. Eius lineamenta subsidia WiFi 6 et Bluetooth 5.2 obtinent, altum celeritatem connectivity penitus et inconsutilem connubium cum machinis compatibilibus. Haec mobilitas optimam electionem facit pro variis setups.

Quaenam hanc mini PC seorsum designat consilium est compactum, mensurans mox 16.2cm x 16.2cm x 19.8cm et ponderans merum 1kg. Eius portabilitas idoneos facit ad usum domus et officiorum, permittens potentem operativam in limitibus spatiis constituere.

Mini PC offert amplis optiones input/outputes, HDMI, DP et Typo-C portus incluso, compatibilitatem praestans cum amplis ostentationibus et periphericis. Utrum monitorem, TV vel alias machinas coniungas, AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC obtexit.

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC certas perficientur, versatiles repositiones componit et connectivity provecta in sarcina compacta et leve. Eius intentio et ordinata lineamenta faciunt practicam electionem pro utentibus quaerunt turpissimum computandi solutionem sine ornamentis superfluis.

FAQ

1. Quod pretium AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC?

AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC est available pro praeordinatis in Geekwills pro $219.

2. Quando incipit partus naves?

Shipping et deliberatio AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC in fine Novembris incipiet.

3. Quaenam optiones repono offeruntur a mini PC?

Mini PC sustinet M.2 2280-NVMe x1 et 3.5 SATA x 2 foramina, dum optiones repositiones varias praebent.

4. Num mini PC support wireless connectivity?

Ita, lineamenta AOOSTAR WTR R1 N100 Mini PC subsidia pro WiFi 6 et Bluetooth 5.2, altum celeritatem connexionis interretialem et inconsutilem cum machinis compatibilibus procurant.

5. Quae sunt initus/output optiones praesto?

Mini PC offert HDMI, DP, et portus Type-C, cum amplis ostentationibus et periphericis convenientiam procurans.