Sony Interactive Entertainment (SIE) acquisitionem iSize denuntiavit, a UK-substructio AI societatis specialem in alta discendi causa pro partus video. Hoc opportunum motum demonstrat SIE obligationem ad technologiam proficiendi in industria ludorum video. Reducendo data requisita pro video venatus effusis et augendis visivae qualitate contenti fluentis per AI, ISize scriptor technology perfecte adsimilat cum SIE visione pro futuro ludum.

SIE Future Technology Group SVP, Ueli Gallizzi, concitationem de acquirendo expressit, dicens, "Acquisitio praebet SIE magna peritia in applicatione machinae discendi ad processus videndi, quod prosit rhoncus nostrorum R&D nisus sicut nostri video et effusis officiis .

Fundata in 2016 et in Londini fundata, iSize eminet cum suis technologiam vivam photorealisticam generativam 2D/3D. Haec unica oblatio permittit societates ut experientias visuales immersivas efficiant, novas res videas profusas. Per machinam discendi leveraging et AI algorithms, iSize solutiones programmatum programmatum quae optimize video processui evolvit, procurans altiorem qualitatem video in bitrates inferiores.

Sony Interactive Entertainment consilium diuturnum de aleae nubis nuper extulit CEO Jim Ryan, qui hoc spatio "ingredientia consilia" promisit. Cum iSize acquirendo, SIE peritiam iam pressionibus iSize in ludo nubilo fundato, superans provocationes technicas cum hoc crescente campo coniungitur.

Sony CEO Kenichiro Yoshida agnoscens technicas subtilitates nubis fundationis ludum, inculcavit propositum societatis ut has provocationes occuparet, eas describens ut "dolosam" sed operae pretium.

FAQ:

Q: Quid est iSize?

A: iSize est UK-substructio AI societas specialiter in alta doctrina pro traditione video. Solutiones porttitor praebet quae necessarias notitias minuunt ad videndi effusionem et ad qualitatem visualem augendam per algorithmorum usum AI.

Q: Quomodo Sony Interactive Entertainment beneficium acquirendi iSize?

A: SIE magnam peritia acquiret in machina discendi applicata ad processum video, quae ad eorum investigationes et evolutionis labores conferet, necnon operas suas cinematographicas et profusas emendare.

Q: Quid sunt Sony consilia ad nubes ludum?

A: Sony Interactive Entertainment expressit suam intentionem faciendi incrementa petulantia in aleae obductionis. Cum iSize acquirendo, SIE intendit vincere provocationes technicas in hac provincia et suam in foro situm amplius corroborare.