Iungere 2 clausa Beta pro PAYDAY III in Xbox Series X | S

Secunda beta clausa pro PAYDAY 3 nunc omnibus patet Xbox Insides in Xbox Series X|S. Posthac ad Lunae, Septembris 11th at 1:00 AM PT, lusores beta participare possunt et auxilium accentus probatis ministris.

Tincimenta in Studio Starbreeze inspiciuntur ut pretiosas opiniones colligant et innixi suos ministros in hac beta periodo experiantur. Tempora certa proponebant histriones convenire et ludere;

– Die Veneris, 8 Septembris at 4:00 PM PT

– Dominica, die 10 mensis Septembris ad 9:00 AM PT

PAYDAY 3 nisl in vitam suscipit scelerisque sodales ut sodales famosae Payday Gang. Post annos regni eorum terrore finito, turba de secessu ad novum minas agendas coacta est.

Gravis est notare quod haec beta clausa est pars processus progressionis ludi et aliquas quaestiones habere potest. Ludus potest esse instabilis et potest fragore, sicut tincidunt facultates suas infrastructure temptant. Scaenicorum quoque experiri licet lentum conciliationis tempora vel disconnects. Accedit, progressio in beta servata vel ad ultimum ludum translatum non erit.

Ut participent beta clausa, Xbox Series X|S users opus est subscribere-in eorum console ac deducunt Xbox Insider Hub app. Inde ire possunt ad Praevius et ad PAYDAY 3 – Beta se iungere. Spatium definitum praesto est primo-venio, basis primitivalis, ut histriones adhortantur ut quam primum iungantur.

Si histriones quaslibet quaestiones in beta occurrant, eas referre possunt per "Referre problema" pluma in Xbox moderatoris. Haec feedback adiuvabit tincidunt ludum emendare et quaestiones electronicas admittere.

Plus informationes de beta, lusores visitare possunt PAYDAY III website. Possunt etiam sequi rationem Twitter Xbox Insider et deprime Xbox Insider subreddit pro updates et nuntia.

