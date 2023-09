Recens meditatio deprehendit Telluris dies paulatim longiores fieri ob mutationum distantiam inter Terram et Lunam. Hoc phaenomenon observatum est circiter 1.4 miliardis annorum abhinc cum dies in Terra tantum supra 18 horas duravit. Propius propinquitas Lunae Telluri eo tempore mores motus Telluris movit. Cum Luna longius recedit, rotatio Telluris retardat, ad similitudinem figurae skater tarditatem, dum bracchia extendunt.

Ad hoc phaenomenum cognoscendum et describendum, investigatores elaboraverunt artem statisticam, quae astrochronologiam vocant, quae pontes astronomicae theoriae et inventiones geologicae. Haec methodus perspicientia concedit in antiquam geologiam Telluris, systematis evolutionis solaris, transitus climatis in formationibus petrarum captos. Iuvat in perspiciendis scopulis qui sunt billions annorum, comparandum quomodo moderni processus geologici discantur.

Studium etiam in cyclos Milankovitch incidit, qui sunt variationes motus Telluris per emissionem gravitatis corporum caelestium sicut planetarum et lunae. Hi cycli sollemne distributionem in Tellure collidunt et postea exemplaria climatis. Sed intellectus diuturnus mutationes provocationes movet propter notionem systematis solaris chaos et limitatam cognitionem historiae lunae.

Investigatores novam methodum appellaverunt TimeOptMCMC ut accurate investigarent motus planetarum abhinc billiones annorum ad suos effectus in Terra eiusque cyclos Milankovitch determinare. Haec methodus statisticas rationes componit, theorias astronomicas, indaginem geologicam, et inversionem Bayesianam. Permisit certis aestimationes axis rotationis Telluris directionem, figuram orbitalem, longitudinem diei, et intervallum inter Terram et lunam.

Focus studii est investigationem in diversis temporis intervallis geologicis dilatare et melius intelligere Telluris historiam ac mores. Pervestigationes petrarum monumenta et cyclos Milankovitch decoctantes, phisici pervestigationes in systematis solaris primi obtinent et rhythmum in saxis et in historia vitae conservatum obtinent.

— Astrochronologia: statistica ars quae theorias astronomicae et inventiones geologicas ad intellegendas res geologicas terrestris praeteritas componit.

-- Milankovitch cycli: Variationes in motu Terrae ex corporum caelestium trahere gravitatis causata, inde in mutationibus formarum climatis.

- Systematis solaris chaos: Susceptibilitas systematis solaris cum variis eius elementis, ad parvas initiales varias mutationes quae ad significantes mutationes decies annorum postea ducere possunt.

– TimeOptMCMC: statistica methodus geologicam et astronomicam componendi aditus ad antiquam Geologiam et climatis transitus Terrae studium.

– Inversio Bayesiana: Methodus dubitationem aestimandi in exemplaribus scientificis insertis praevia scientia et notitia observata.