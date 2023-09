Oppo's Find N3 Flip Mauris quis felis popularitatem cito in Sinis obtinuit, summo-venditionis phone Android in VI 6,000+ Yuan pretium range. Quamvis ferox contentio ab Huawei Mate 60 series, Oppo in venditionibus 91% incrementis generationis prioris comparatae consequi curavit.

Pretium ad 6,799 Yuan (~$932) pro 12GB RAM et 256GB repositionis exemplar, Find N3 Flip users traxit Sinenses qui appellaverunt "Wang Feng Machina." Hoc cognomentum ortum est quia machinae 60 series Huawei Mate saepe peractae sunt, multa sicut Wang Feng, cantor Sinensis, qui experientias infaustas habuit cum nova albumina solvens.

Quamvis Oppo figuras venditiones specificas pro Find N3 Flip non dimisit, successus constat, cum in segmento pretii dominatum suum considerans. Huawei Mate 60 series etiam fortes venditiones consecutus est, cum 1 decies centena millia unitates in quinque diebus tantum venditis.

Find N3 Flip est clamshell telephonicus complicabilis cum speciminibus impressivis. 6.80 pollicis tegumentum interius ac 3.26 inch velamentum exterioris notat, utrumque technologiam amoled adhibens. Internum tegumentum gloriatur consilium flexibile, 1~ 120Hz ratem reficiendi adaptivam, et tactum de sampling rate of usque ad 240Hz.

Sub cucullo, Find N3 Flip a Dimensitate MediaTek 9200 SoC potest esse, cum 12GB vel RAM et 256GB repositionis vel 12GB e RAM et 512GB repositionis coniungi. Altilium 4,300mAh domat cum 44W facultatibus rapidis incurrens et in ColorOS 13.2 currit, secundum Android XIII.

Photography enthusiastae agnoscent systema camerae impressivae N3 Flip invenire, quae includit cameram principalem 50-megapixel, et 32-megapixel telephotum cameram, et 48-megapixel cameram ultra-latum angulum.

Successu Oppo Find N3 Flip testamenta obligationi notae qualitati et innovationi inservit, obstante certamine de Matre Huawei 60 seriei.

sources:

— Not provided.