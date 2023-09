Oppo nuper novum Mauris quis felis, Oppo A38, in foro Indico emisit. Hoc telephonum est pars seriei oeconomicae societatis et venit cum features sicut magnas 6.56 pulgadas, cameras posteriores duales et pugna valida. Cogitatus antea in UAE demissus est et nunc praesto est praeordinatis in India.

Oppo A38 in duobus color variantibus praesto est, nigrum et rutilans Aurum candens. Una cum una configuratione 4GB RAM + 128GB venit et pretium at Rs. 12,999. Customers possunt currently pre-ordere scelerisque, et venales ibit die 13 Septembris in Flipkart, et Oppo rutrum.

In terminis specificationibus, Oppo A38 lineamenta 6.56 inch HD+ LCD propono cum 90Hz rate reficiendo et 720 Nits apicem splendoris. Mauris quis felis dual SIM pecto sustinet et in Android 13-substructio Color OS 13.1. Est potestas per octa-core MediaTek Helio G85 processus.

Cogitatus venit cum 4GB de RAM et 128GB de repono. Componit dualem posticam cameram positam, cum 50MP lens principale et 2MP lens secundario. In fronte societas cameram 5MP selfie comparavit. Ad machinam potentiam obtinendam, instructa est cum altilium 5000mAh qui 33W SuperVOOC increpans sustinet.

Secundum securitatem, lineamenta telephonica magni sensoris digiti incisi ac etiam agnitionem facialem praebet. USB Type-C impetum includit portum, 3.5mm sinciput audii, Bluetooth, aliaque lineamenta connectivity.

Overall, Oppo A38 bonum linearum copia praebet ad a budget-amica pretio, eam faciens optionem competitive in Mauris quis felis Indicis.

