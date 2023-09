Nuper Inventus Comes Nishimura Visibilis in Caelo Nocti

Cometa nuper inventa Nishimura Comet nomine apparebit cum terra proxima hebdomade transit. Spatium photographicum Japanese Hideo Nishimura primum cometam in Augusto primo observavit et cum claritate auctum per systematis solaris interiorem iter fecit. Cometa proximam ad Terram appropinquare faciet die Martis, intra 78 decies centena milia planetae veniens, potentia in proximos quinque dies visibile commorans.

Cometa Nishimura etiam intra 21 decies centena milia solis a sole in Septembrem transibit 17. Eius orbita suggerit ultimum tempus prope solem transiisse, et forsitan Telluri propius fuisse circa annum 1590. Cum nullae memoriae cometae in eo tempus, quod cum Nishimura con- tinuisset, habuisset, satis clarum videri.

Ad macula Comet Nishimura, optimum est binocularibus uti et locum invenire cum obscuro caelo ab urbe luminibus. Caelum et Telescopium chartis communicaverunt quae adiuvare possunt aeri speculatores cometam agnoscere. Cauda cometae semper a sole removetur et in imaginibus viridibus apparet ob praesentiam carbonis diatomici. Nihilominus, per binoculares, fere sine colore vel leviter roseo apparebit sicut lux solis de pulvere granorum reflectitur.

Illis in Hemisphaerio Septentrionali, clare visum horizontem orientis-aquilonalem invenientes ante crepusculum matutinum ante horam dimidiam fere commendatur. Cometa autem, cum appropinquat ad solem et horizontem, difficilior fiet videre. Die Mercurii, cometa inter Terram et Solem transibit, eamque visibilem esse probabile facit. Calor intensus e sole potest cometam diducere, sed periti superstitem exspectant. Si superaverit, ad ulteriorem partem solis primo Octobri transibit et in Hemisphaerio Australi mane caelo Novembri apparebit.

