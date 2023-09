Wahoo revelavit Kickr Move, consectetur versionem popularem Kickr dolor fatigat. Kickr Movere lineamenta constructa in vestigio quae permittit octo digitos motus anterioris cursoriae. Haec innovatio intendit providere veriorem et in umbraticis experientiam vehindi simulando affectum foris equitandi. Wahoo affirmat hunc motum posse etiam lassitudinem reducere typice cum equitatione in certo exercitatori.

Pretium ad £1,399.99/$1,599.99/€1,599.99, Kickr Movere est £300/$300/€300 carior quam existens Kickr V6 exercitator callidior. Kickr V6 adhuc praesto erit emptionis e regione Kickr Move.

Praeter Kickr Move, Wahoo etiam Kickr Bike Shift denuntiavit, novam versionem eius Kickr Bike indoor cursoriam callidi. Shift Kickr pretium est £2,699.99/$2,999.99/€2,999.99, quod est £800/$1,000/€1,000 vilius quam Kickr Bike V2. Nihilominus, Kickr Bike Shift non habet facultatem benificium ad gradus simulandi et lineamenta modificationis systematis fregit et drivetrain.

In semita integrata Kickr permittit utrumque motum anterioris et lateris ad motum, praebens utentes cum experientia verioris equitandi. Sed hic motus aliquas accessiones restringit uti, ut ante-rota insurgentium caudices et laminas gubernationis captiosae. Wahoo aptatorem evolvit ut convenientiam cum suo Kickr Climb accessorie efficiat, quod simulat scandere, finem anterius cursoriae erigens in responsione ad mutationes virtuales gradientes.

Super, Kickr Movere et Kickr Bike Shift tendit ad augendae experientiam cycli tectis augendi motus melioris realistici motus et magis parabilis optio cyclistae. Hae novae emissiones demonstrant Wahoo obligationem innovationis in machinator callidi et in mercatu cyclico tectis.

sources:

- [Wahoo] (https://www.wahoofitness.com/)

- [Revolvitur Weekly] (https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/wahoo-kickr-move-ride-feel-anti-fatigue-504168)