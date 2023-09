Nuper Inventum Comet Nishimura claudit Flyby de Terra

By

Cometes nuper repertus nomine Nishimura (C/2023 P1) positus est, ut suam proximam muscam Terrae faceret, distantiam inter 125 miliones chiliometrorum transiens. Cometa primum ab amateur astronomo Hideo Nishimura die 12 Augusti maculosus est utens telescopio suo in urbe Kakegawa, Iaponia. Dissimilis nonnullis prioribus cometis, Comet Nishimura in caelo praelucente magis quam in nocte visus fuit, eum primo mane observationem faciens.

Tametsi initio difficilis erat macula, aliqui mane surrexerunt ad capiendas imagines Comet Nishimura utentes telescopia. Splendor cometae circa 4.0 aestimatur in magnitudine scalae, quae nudo oculo etiam in locis urbanis videri potest. Attamen, ob propinquitatem ad solem, cometes provocat ad observandum, praesertim ab latitudinibus inferioribus sicut Canada.

Progredientibus diebus, Comet Nishimura transitus est ab apparendo primo mane ad primas vesperas. Humilis apparebit in horizonte proxime post solis occasum. Commendatur visitare TheSkyLive.com determinare optimum conspectum temporum ad locum tuum.

Iter cometae eam per stellas Leonis et Virginis accipiet. Die Dominico proximam accessionem ad Solem faciet distans 34 fere milium chiliometrorum in orbita Mercurii. Futura cometae incertus est, quia vel alteri orbitae circiter 400 annos superesse potuit vel potentia disrumpetur.

Amateur astronomus Hideo Nishimura duos alios cometas antea detexit, quatenus inaestimabiles contributiones ab amateur astronomis in agro factae sunt. Accedit speculatio, ut hic cometes author creationis meteororum minoris notae Hybrids Sigma vocatam esse possit, quod exspectatur a die 22 Novembris ad diem 4 Ianuarii ad diem 7 Decembrem erectum.

Cometa Nishimura opportunitatem praebet excitandi sky vigiles ut obiectum caeleste noviter inventum, licet aliquibus provocationibus implicatum, observet. Dum non potest esse tam uisum spectaculi quam priores cometae, opportunitatem praebet ad pulchritudinem universi nostri spectandi et collationes quae ab amateur astrologis factae sunt in dilatando intellectum nostrum.

