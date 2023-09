Nova Chromecast Remota pro Google TV Spotted in Android TV 14 Beta

Novissima versio Android TV 14 Beta ostendit quae nova remota esse videntur propter Chromecast cum Google TV. Remotae notae designatae rotundae figurae distinctae et caudex navigationis cacuminis insidens, praesenti longinquo similis. Sed inveniuntur aliquae notabiles differentiae.

Existens Chromecast cum Google TV remotis octo globulis habet, incluso a D-codex ad tergum, Adsistentem, Domum, mutum, YouTube, Netflix, et TV potentiam et input. Codices regii in dextro latere remoti sunt locati.

Novus designatus remotior, quasi adumbratio, aliquas mutationes distinctas ostendit. Sub D-codex, duae globuli rotundi sunt, verisimile pro tergo et Assistant. In latere sinistro sunt tres globuli plures, scilicet pro domo, muta, et una duarum bractearum app. In dextro latere globulum maius exstat cum figura rocky. Alia bulla nova cum icone stellata in fundo sita est, quae "magicae" in tabulariorum systematis significata est.

Haec remota creditur praevisionem novi Chromecast cum Google TV esse, quod ante aliquot menses in evolutione esse divulgatum est. Nihilominus nullum argumentum directum est in MASCULINUS 14 aedificatum ad novam machinam demonstrandam.

Dum emissio diei novi Chromecast lateat, recens renovatio ad Android TV 14 suggerit adhuc in pipelino esse. Verisimile est venturam Octobris Pixel Lorem eventu revelari. Nihilominus, inventio novarum remotarum innuit renovatio imminentis ad Chromecast cum Google TV.

Source: APK Insight