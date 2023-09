Recens relatio de US Government Accountability Office (GAO) revelavit seniores magistratus apud NASA videre spatia procurationis Launch System (SLS) sicut "ineffabilem" in suo currenti graduum dispendio. Relatione GAO, quae impensas programmatis SLS effingit, defectum perspicuitatis reprehendit circa gratuita permanentia et necessitatem emendandi in praestabilitate extollit.

Etsi relatio nomina vel numerum officialium qui hanc peticionem fecerunt non detegit, enuntiat NASA necessitatem cognoscendi parabilis augendi. Progressio procurationis SLS processit roadmap ad consequendum peculi pretium futurum, quod includit stabilimentum schedulae fugae, efficientia augendi, innovationem adhortandi, et accommodandi consilia accommodans ad pericula periculorum redigenda.

Eruca SLS centralis est programmatis NASAe Artemis, quod homines ad lunam redire intendit ac sedem lunarem perpetuam constituere. Primum experimentum launch of SLS, nomine Artemis I, die 16 mensis Novembris factum est et res, quamquam moras, insignis existimatus est. Haec successus viam sternit primo missio testium NASAe conciliatae circa lunam exeunte anno 2024 (Artemis II) et adventus astronautae Americanae ad lunam (Artemis III).

Sed criticae progressionis SLS perstent, inter relationes canum regiminis sicut inspector generalis GAO et NASA. Hae relationes quaestiones contrahendas illustrarunt, sumptus eliminandos, et defectum perspicuitatis ab NASA circa aestimationes sumptus pro Artemis scheduled immissas.

Renuntiatio GAO etiam declaravit eam anno 2014 commendasse NASA baseline pro missionibus utendo SLS Clausus I evolvere, sed procuratio hanc commendationem non implevit. Praeterea, NASA sumptibus productionis metiendis non cogitat, ut suae firmissimae erucae praebendae Monitor.

Praeter 12 miliarda $ in evolvendis erucae SLS iam consumpta, NASA super $11 miliarda rogationem budget recentis rogationis postulavit ut rationem proximis quattuor annis institueret.

Super, GAO relatio sollicitudines movet de progressionis SLS sustineabilitate in eius currenti graduum dispendio, NASA ad quaestiones praebendas impellens et gratuita consilia in futurum quaeras.

