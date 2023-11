Nova Inventiones in NASA Lucia Missione: Inopinatus Binary Asteroid System Found

NASA Lucia navicularii, in missione ad explorandum asteroides Troianas cum Iove sociatas, primum suum propinquum muscam asteroidis nuper fecit. Turma missionis mirum in modum fuit cum primae imagines e flyby in Terram redierunt - aliam parvam asteroidem maiorem orbitionem invenerunt. Haec inopinata inventio versa est comitem asteroidum Luciae volabit ab 10 ad 11, ut missio principalis inquisitor Hal Levison exponit.

Asteroidem, quem pervolavit Lucia, Dinkinesh nominatur, quod est mirabile in lingua Aethiopica. Camerae spatii distrahentes imagines systematis asteroidis binarii ceperunt, ostendentes minores asteroidem maiorem unam orbitionem. Haec Revelatio Dinkinesh studium quoddam singulare ac attrahenti.

Notatu dignum est NASA systemata binaria asteroidis in praeterito tempore incidisse. Nonnulli recordari possent Didymos et Dimorphos systema, in quo missio NASA DART missio consulto impacta est anno 2022 ad probandas Terrae rationes defensionis defensionis. Systema Dinkinesh nonnullas similitudines Didymos et Dimorphos fert, sed etiam sunt differentiae ambientes quas docti ulterius investigare cupiunt.

Imagines captae ab Lucii Long-Range Reconnaissionis Imager (LORRI) camerae in musca aperiunt Dinkinesh latum esse circiter dimidium miliare, cum minore mensura asteroidei circiter .15 milia passuum. Haec singula imaginatio etiam in fuga examinata est ratio investigationis terminalis spatii, quae praeclare non obstante impugnationibus inopinatis a scopo exhibetur.

Lucia missio iter suum perget, altera flyby pro 2025 horario, cum spatii asteroidem Donaldjohanson appropinquat. Notitia in hoc musca collecta, inaestimabilis erit ad dilatandum intellectum nostrum asteroidum et earum complexionum notas.

FAQ:

Q: Quid NASAe Lucii spatii in primo suo asteroideo flyby invenit?

A: NASA Lucia naviculae inventae sunt systema asteroidum binarium in primo suo musca asteroidis nomine Dinkinesh.

Q: Quid significatio asteroidis binarii inveniendi?

A: Inventio systematis asteroidis binarii unicas opportunitates praebet ad studium scientificum et illuminationem asteroidum formationis et evolutionis potest.

Q: Quam magni sunt asteroides in systemate Dinkinesh?

A: Asteroides maior Dinkinesh circiter dimidium miliare latum esse aestimatur, minor autem mensurae asteroidis circiter .15 milia passuum.

Q: Suntne aliae systemata asteroida binaria quae NASA ante incidit?

A: Ita, NASA systemata asteroides binaria antea offendit sicut Didymos et Dimorphos.

Q: Quid proximus scopus pro NASA Lucii spatii?

A: Proximus scopus Lucii spatii est asteroidum Donaldjohanson, quod anno 2025 appropinquabit.