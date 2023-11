Nova Inventio: Lucy Spacecraft revelat ratio binarii Asteroid

By

NASA Lucia navicularii, in missione ad explorandum asteroides Troianas cum Iove sociatas, invenit inventionem excitans in primo suo musca asteroidis. Cum spatii ab asteroideo Dinkinesh nominato volavit, imagines cepit quae alteram parvam asteroidem orbitae maiorem detexerunt, eamque systema asteroidum binarium faciens.

Nomen Dinkinesh, id est "mirum" in lingua Aethiopica, conveniens esse comprobatur sicut turmae post Luciam missionem suam incitationem expresserunt. Haec inopinata inventio aucta est comitem Luciae pretium ab asteroides septem ad undecim, inter duas lunas Troianas et hoc satelles nuper inventum.

Hoc systema asteroidum binarium aliquas similitudines cum systemate Didymo et Dimorphos communicat, quod a diversis spatii NASA spatii visitatum est. Re quidem vera missio NASA DART missio in Dimorphos mense Septembri 2022 intentionaliter invasit ut consilium defensionis Terrae probaret. Nihilominus sunt "interesting differentiae" investigandae, secundum Lucy project physicus Keith Noll.

Per flyby, Lucia Dinkinesh praeteritum zoomed celeritate 10,000 mph ab intervallo inter 270 milia passuum circiter asteroidem. Spatii scriptor Long-Range Reconnaissionis Imaginis (LORRI) camerae imagines par asteroidis incredibiliter enucleatae captae sunt. Ex his imaginibus, manipulus Dinkinesh aestimavit dimidium miliare latum esse, cum minoribus asteroideis metiendis circiter 0.15 milia passuum esse.

Praeter hanc inventionem excitandam, Luciae flyby est in-fuga experimentum spatii systematis investigationis terminalis. Eventus initiales indicant semitam systema pro inten- tione functum, etiam obvium cum oppugnatione magis quam praeventus.

Super septimanam proximam turmam perget ad notitias collectas in volatili resolvere. Luciae altera flyby pro 2025 horarium est cum ad asteroidem Donaldjohanson accedit, promittens ulteriores pervestigationes in mundum asteroidum attrahenti.

FAQ

Quid sibi vult asteroidem esse binarium?

Cum asteroides binarius est, significat duas asteroidas in orbita circum se invicem conglobata. Orbes asteroides minores, majores, systema binarium efformantes.

Quid est propositi NASAe Lucii spatii missio?

Lucia navicularii missio est explorare asteroides Troianas, quae sunt obiecta orbitae Iovis circa Solem participes. His asteroides studentes, phisici sperant perspectas consequi in prima systematis solaris formatione.

Quomodo Lucia asteroidem binarium detexit?

Lucy's Long-range Reconnaissance Imager (LORRI) camera cepit imagines singulares par asteroidis in volatili. Hae imagines praesentiam asteroidis minoris orbitantis amplioris revelaverunt, systema binarium indicans.

Quae sunt nonnullae similitudines inter systema binarium Dinkinesicum et systema Didymos et Dimorphos?

Utraque systemata binaria maiorem asteroidem cum minori in orbita involvunt. Sed etiam notabiles sunt differentiae quas viri docti quaerentes et consilium ulterius investigare inveniunt.

Quando Lucia proximum flyby fieri?

Luciae altera flyby pro 2025 horarium est cum ad asteroidem Donaldjohanson accedit.