Scientistae mirabilem in studiis suis lunarum motus inventionem fecerunt. Cum Apollo astronautae seismometris in superficie lunae collocaverunt, invenerunt lunam motus motuum lunari habere, simili modo quomodo Terra motus motus experitur. Hae motus lunae in quattuor speciebus veniunt: altae, leves, scelerisque, et quae fiunt per insultus meteorites. Sed recens analysis terrae motus thermarum ab Apolline 17 instrumentis conscripta missio quinta species motus lunae quae antea incognitus erat revelavit.

In Apolline 17 missione, tres seismometri calibrati sunt, qui memorant motus thermas in luna. Hae machinis collectae datae ab Octobre 1976 ad Maium 1977. Motus thermales fiunt ob mutationes temperaturas extremas sicut lunae transitiones de die in noctem, vndique a 250 gradibus Fahrenheit (121 gradus Celsius) ad -208 gradus Fahrenheit (-133 gradus Celsius).

Artes sophisticatas utentes, inter apparatus eruditionis inquisitores in California Institutum Technologiae datam exploraverunt. Motus scelerisque per diem fieri regulariter invenerunt, sed etiam tremores additos motuum scelestorum finitimus invenerunt. Hae novae motae tantum mane factae sunt.

Ad fontem huius mysterii motae determinare investigatores mirati sunt quod ab Apolline 17 lunares descensorie basim exorti sint. Singulis mane, ut descensus basis sole calescit, dilatat et micat, tremit facit. Hae motus mira constantia occurrunt, quae singulis quinque ad sex minutas per spatium quinque ad septem horas Terrae accidunt.

Dum hae motus lunae non possunt naturaliter fieri, tamen conferunt ad intellectum actionis seismicae lunae. Haec cognitio progressioni lunae futurae pendet.

Investigatores in luce ponunt momentum notitiae exsistentiae investigandi ad experimenta et missiones excogitandas quae rectis quaestionibus de luna respondere possunt. Luna solum est corpus caeleste, praeter Terram, multiplices seismometers in sua superficie habere, singularem facultatem praebens aliud corpus planetarium in profunditate studendi.

Nuper, novum instrumentum seismicum, quod Instrumentum actionis seismicae lunaris (ILSA) in luna explicatur, a Chandrayaan Indiae 3 Lander explicatur. Motus motus naturalis die 26 Augusti 2023 commemorare curavit, quamvis fons motus accuratus adhuc inquisitio est.

Ulterior investigatio in activitate lunaris seismicae adiuvabit phisicis subsurfactionis craterem lunae describendum et deposita quaerendi. Accedit, quod seismometris in regionibus lunae meridionalis Polo perpetuo obumbratis, investigatores aquam glaciem sub superficie comprehensam potentia deprehendere potuerunt, ut fluctus seismici tardius per aquam proficiscerentur.

Inventa huius studii edita sunt in Acta Geophysica Inquisitionis - Planetae die 5 Septembris.

