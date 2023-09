Novum Mortale Kombat Trailer Reveals Jean-Claude Van Damme Skin

Studios Netherrealmus novam trailer hodie monstrationem Jean-Claude Van Damme pellem in Mortal Kombat dimisit 1. Trailer lineamenta Van Damme varias notas pugnantes, inclusas Johnny Cage, et elucidat alteram cutem promptam pro veterano Mortali Kombat. Haec pellicula peculiaris solum potest reserari per emptionem Premium/Kollector editionum ludi.

Pellis Van Damme in Mortal Kombat 1 nutus est nexus actoris cum libertate. Character Johnny Cage in ludo diu a Van Damme inspiratus est, una chirographo Cage moveatur ferrum inguinis bipertitum esse, simile motus a Van Damme in cinematographico Bloodsport.

Re vera, tincidunt in Ludis Mediis, conditores seriei Mortalis Kombat primi, conati sunt obtinere licentiam similitudinis Van Damme utendi in primo ludo Mortal Kombat. Sed haec occasio tunc temporis materiam non habuit.

Per recentem episodium Hotonum Mortal Kombat co-creator Ed Boon patefecit quomodo turmae plures conatus in praeterito tempore cooperandi fecissent, sed parum succedunt. “Hoc tempore, sortitio egimus, et evenimus eum” Boon dixit. "Et vocem habemus actu, et futurus est character Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 die mensis Septembris eximi destinatur 19. Praeter pellem Jean-Claude Van Damme, ludus etiam in pluma reditum seriei veteris Nitarae, quae ab actrice Megan Fox vocetur.

