Mortalis Kombat 1 Reveals Jean-Claude Van Damme ut Johnny Cage

NetherRealm Studios, creatores Mortalis Kombat 1, aspectum Jean-Claude Van Damme sicut Johnny Cage in ludo modo detexit. Revelatio huius specialis cutis, quae Van Damme in vestis iconico ab anno 1988 pelliculae Bloodsportae facta est, in serie co-creatoris Ed Boon filii Hotonum evenit.

Species Van Damme in Mortal Kombat 1 significationem obtinet ob historiae inter Bloodsport, Van Damme, et ipsum lusum libertatis. In primis evolutionis gradibus, primus Mortal Kombat actu Van Damme ludus futurus erat. Turma post ludum voluit Van Damme stellam esse tituli, etiam imagines e Bloodsport in pice initiali inclusis. Sed conceptus iste numquam fruitionem venit et pro: Mortal Kombat natus est. Johnny Cage, una e ludo litterarum, semper videbatur esse tributa vel parodiam Van Damme, quae praecipuam cutem culmen illius nexus facit.

Pellis Van Damme in promptu erit dominis Kombat Pack, qui accessum ad ulteriora per tempus transeuntem habebunt. Dum footage cutis prius iuncta est, hoc primum redditio plene manifestata est. Expectatur emissionem primos accessus ad Mortalem Kombat 1 emittere.

Mortal Kombat historia incorporandi celebritatem pellium in ludum habet. Priora pensiones pellibusque DJ Dimitri Vegas similitudines et voces elaboratae sunt, necnon membra Birgittae Wilson, Linden Ashby, et Christophori Lamberti ab 1995 Mortalis Kombat pelliculae. Accedit Mortalis Kombat X pellem specialem inclusit pro Jax, a Carl Weathers depicta, involutum cum Praedatore DLC.

