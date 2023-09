Microsoft pone detegere Upgraded Superficiem Ite IV Tabula in September Event

Microsoft sursum pro eventu suo die 21 Septembris venturum, ubi expectatur suam proximitatem generationis superficiei machinas detegere. Dum Google et Apple consilia de singulis eventibus iam nota sunt, Microsoft curavit ut fructus suos superficies plerumque sub velamento procuravit. Autem, recens fama de WinFuture in lucem produxit quid ex eventu exspectaret.

Secundum relationem, Microsoft tres productos novos Superficies deducet, sed non erit summus finis Superficies Pro 10 tabula sicut quidam exspectabant. Sed focus erit in upgraded Superficie Ite 4, quod expectatur magis budget-amica. Quamvis incertum sit an dicatur Superficies Go 4, tabula nuntiatur in nucleum quadrum Intel N200 SoC ex familia "Alder Lake N".

Superficies Ite 4 libenter offeret tres optiones repositiones: 64GB, 128GB et 256GB, omnes cum 4GB RAMIS pares. Exspectatur simile consilium visuale cum praedecessore suo habere et mense Octobri emptione praesto futura est.

Dum eventus non potest esse tam carnosus sicut Microsoft eventus priorum, cum minoribus tantum upgrades anticipatis pro Laptop Superficie Ite 2 et Studio Superficie Laptop, adhuc possibilitas mirandi denuntiatio de Superficie Pro lineup. Nihilominus, focus in superficie parabilis et portatilis superficialis esse videtur, Go 4, cacumina utentibus cum fructibus necessitatibus.

Fontes: WinFuture