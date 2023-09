Microsoft annuntiat Xbox Digital Iaci pro Tokyo Ludus Show

Microsoft ostendit se fore obnoxium Xbox Digital Iaci pro venturo Tokyo Ludus Show. Iactus, horarium 2am PT/5am ET / 10am UK / 6pm JST, updates ludos e Xbox et Bethesda praebebit, ludos spectaculorum ab creatoribus in Iaponia et Asia, ac novos ludos venturos ad Ludum Pass annuntiabit.

Secundum Jerret West, princeps venalicium Xbox praefectus, passim in pluma progressus updates ab utroque Xbox et Bethesda Softworks habebit. Praeterea illustrabit diversam collectionem ludorum ab auctoribus in Iaponia et trans Asia fundatam. Occidentalis etiam memoravit quod passim includet excitando novos ludos iungendos Xbox Ludus Pass, qui suam bibliothecam continenter dilatavit contentus a variis iugis in Asia.

In Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, Xbox bulla Phil Spencer in scaena cum Square Enix bulla Takashi Kiryu ad celebrandum nuntium misit quod Final Fantasy 14 ad Xbox solatur tandem venturus. Hoc notavit discessum e exclusivo praecedentis lusus ad tempus sedis solatur. In colloquio cum IGN, Spencer innuit facultatem lusorum magis Quadrati Enix iter facientium ad Xbox in futuro, quamvis tituli specifici finalis Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 16 non confirmentur.

In aliis nuntiis, Bethesda nuper emisit quam maxime expectata spatium lusionis, Starfield, quod iam sex miliones histriones congessit. Hoc maximum ludum launch in historia Bethesdae, superans titulos sicut Fallout et The Elder cartis.

Prospiciens, Xbox Ludus Studios habet aciem excitandi venturos ludos, inter titulos sicut Perfecti Obscuri ab Initiativo, Forza ab Turn 10, et Fable e THEATRUM. Interim Bethesdae ZeniMax Online Studios evolvere pergit The Elder cartis Online, et MachineGames laborat in ludo Indiana Jones, qui anno 2024 revelari expectat.

Super, Xbox Digital Iaci pro Tokyo Ludus Monstra promittit eventus excitandi esse pro fans, cum updates, annuntiationibus et spectaculis ludorum tam Xbox et Bethesda.

sources:

- Xbox Filum

- IGN