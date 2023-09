Meta Quest Update Introduces Excitando nova Features

Meta nuper suam renovationem programmatis v57 nuntiavit pro Meta Quest headsets, ut novas notiones augeret ad experientiam usoris augendam. Renovatio plura includit optiones customizationes pro avatars, nuntius pluma, coetus nexus, amplio locomotionis facultates, et rebranded Explore feed.

Una e notandis additamentis est aucta optiones Aliquam consequat. Usores nunc accessum habent ad iunctiones colorandas ad creandum tonum cutem, capillum colorem, et colorem supercilium. Hoc permittit accuratiorem repraesentationem speciei vitae verae utentis. Meta novas rutrum et vultus fuco optiones addidit.

In praecedentibus updates, Meta novas corporis figuras induxit, comas et texturas vestitus emendavit, et etiam avatars crura dedit. Hae bene receptae amplificationes sunt, et progressiones permanentes in avatar creatore altiore experientia augere pergunt.

Pluma nuntium tacitum alia excitando additio est. Users nunc facultatem habent nuntiis imaginis solvendi tum in VR et Meta Quest mobili app. Haec factura maiorem potestatem colloquiorum permittit et mittentem nuntium retractare sinit. Accedit tum mittens tum recipiens notificabitur cum nuntium non patitur.

Ut coetus interationes faciliores essent, Meta nexus coetus induxit. Usores facile possunt amicos invitare ad suum coetum iungere per nexum generando et communicando in VR vel aliquo suggestu nuntio. Hoc facilius facit cum amicis in re virtuali coniungere et collaborare.

Horizon Domum, spatium virtuale ubi utentes invicem domos visitare possunt, nunc gratis motivum formae permittit. Hoc modo utentes explorare possunt domos suas virtuales libere teleporting intra Domum environment. Deprimendo thumbstick moderatorem ad locum et ad locum in domo tendendo, utentes circumire possunt et detegere quemlibet angulum spatii virtualis eorum.

Meta aliquot alias minores updates etiam fecit ut experientiam usoris emendaret. Explore feed rebranda est ut Horizontem Feed, constantiam cum mundos Horizontis notans permittens. Users nunc microphone auditionem averte possunt per defaltam cum de videos recording et simul pluribus apps uti, inter se inconsualiter mutando. Accedit, quod monitio limes in quibusdam instrumentis remixtis experimentis ad interpellationes vitandas debilitata est.

V57 renovatio nunc evoluta est ad Meta Quest Pro et Meta Quest 2 capita, cum pluribus notis exspectatur ut eventus Metae adventus Iungo patefactus sit. Cum his novis additamentis, Meta pergit augere suggestum virtualem suum, et utentes magis immersivos et custodes experientiae praebent.

Fontes: Meta