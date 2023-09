TV personalitas Matthew Johnson, vulgo Matty J, electa est ut ALDI Australiae primus princeps sarcina Officer (CPO). In hoc munere, Matty J pera inaugu- ratum servitium ducet, cum omnibus proceditur ad cardinem filiorum Australiae caritatis, Camp Quality.

Clientes clientes eligere possunt servitium $2 VIPacking, quod eos relaxare permittit dum Matty J et alii sacci sarcinas suas grocerias tractant. Etiam ministrabuntur capulus in-copia dum exspectant. Sacculus stipendii servitutis locum apud ALDI's Brookvale in Sydney reponunt die Sabbati, die 16 Septembris, incipiens 8:30 sum.

ALDI Castra Quality ab anno 2020 adiuvabat et plus quam 5.3 decies centena milia charitati donavit, ut plus quam 5,662 filii cancri affecti programs ludicras participent. Ut charitatem porro adiuvet, ALDI omnes donationes emptorum in thesauris vel in online usque ad valorem $100,000 factorum aequabit.

Matty J expressit suam concitationem et gratiam pro CPO eligendo, dicens: "Libenter mihi videor mihi artificium quamdam cum ad sarcinas groceriarum adveniens, sed ego celeritatem, agilitatem, et artem percute mea"; Exspecto stipare tot saccos quantum possum ob hanc magnam causam".

ALDI Curo Director in NSW, Alex Foster, momenti inculcavit Matty J observans "regulas aureas sarcinas", ut ponerent gravia supellex in imo ac leviora supellex superne, et curare ut fragiles res sicut panis non pressi.

Accedit Mercatura Castra Qualitas, ut T-shirts, pilei, ocularia, utres aquae, charta involuti, mercaturae in ALDI thesauris proximae hebdomadis praesto erunt. Omnis pecunia ex his venditio soluta conferet ad programmata ludicras infantium cum cancro.

Super, Matty J participatio sicut ALDI CPO et sacculi stipare servitium intendunt ad expediendas pecunias pro Camp Quality et sustentationem, otium, et iocum experientias puerorum ad cancrum spectantes, ut possint iter suum navigare singulari cura, communitate adminicula et aetate. -appropriate institutionis progressionis.

