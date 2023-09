Apple iPhone 15 Introduces Next-Gen Wireless incurrentes Standard

Apple nuper novum iPhone 15 lineum suum detexit, et una elucidat Qi2 fulcimentum est, novissima generatio Qi wireless signans vexillum, cum technologia MagSafe existentem. Hoc iPhone 15 primum Mauris quis felis ut novum Qi2 signans vexillum facit. Qi2 primum a Apple mense Ianuario MMXXIII nuntiatus est.

Quid est hoc pro iPhone XV users? Bene significat se iam posse suas iPhones accusare cum phialas non-MagSafe sine celeritatis discrimine. Antea, utens disco anker wireless, exempli gratia, celeritatem ad 15W finiret. E contra, MagSafe patina praebere potuit currentes usque ad 7.5W, efficaciter duplicando celeritatem. Autem, cum novis Qi15 phialas wireless phialas usque ad 2W sustentantes, iPhone 15 utentes iam experiri possunt eandem velocitatem quam cum Apple's MagSafe technicae artis praecipientes experiri.

Sed id nulla enim. Qi2, secundum Apple MagSafe, magnetes etiam utitur ut secure in patina iphonem apponat, stabili et certa experientia denuntians. Hoc significat quod users pergere potest frui commoditate et facilitate MagSafe dum proficit ex latiori compatibilitate vexillum Qi.

Praeter meliorem celeritatem et compatibilitatem, adoptio vexillum Qi2 occasionem etiam praebet artifices ut magSafe-compatibles accessiones plus parabilis pretiis offerant. Ut Qi2 non involvit licentias feodas de Apple, potentia latius patefacit ad optiones oeconomicas-amicas pro clientibus.

Prospiciens, expectatur Qi2 amplius etiam velociores velocitates in futurum sustinebit. Ut plures Qi2-compatibles phialas in foro praesto fient, iPhone utentes, qui machinas novas normas habent sustinentes, his facultatibus auctae praecipientes plene utantur.

Fontes: Apple Wonderlust Event