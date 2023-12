Musica rusticana festivitas quae "Patria Beat" appellatur, locum habebit in Comitatu Greene anno 2024. Eventus, qui apud scenicos Greene Valle Park die 15 mensis Iunii hora 7:30 post meridiem erit, in linea musicorum musicorum summorum erit. artificum.

Unus e headliners pro patria Ictus est Hank Thompson, eius chart-topping hits clarus, ut "De Vita Fera" et "Honky Tonk Puella." Praesens Thompson strenuus et inexplicabilis est certus ad auditores capiendos et experientiam inmemorabilem efficiendam.

Alia elucidatio festi oritur regionem stellam Lily Anderson, notus vocalibus animabus et lyricis affinibus. Recens album Anderson, "Iter vitae" criticam acclamationem accepit, versatilem illam ut artifex ostendens.

"Contemptati sumus ut primum Comitatus Beatae patriae ad Greene adducere", Director Sarah Johnson Festival dixit. "Admirabile responsum habuimus de communitate proximo anno, nec expectare possumus ut in illa felicitate aedificaremus cum musicorum ingeniorum linea."

Tesseras pro patria Ictus venundabitur die Veneris, die 1 mensis Maii anno 10 sum Prices ab $45 pro admissione generali ad $100 pro accessu VIP, quae includit exclusivum sessio et scaena perks. Tesseras mercari possunt per rutrum festum s.

Music fanatici et festivi fautores avide anticipant adventum patriae Beat. Cum eius ornatior visneto et in linea stellarum musicae rusticanae agit, hic eventus promittit se in luce temporis festivitatis musicae esse. Ne despicias occasionem hanc memorabilis experientiae partem esse. Accipe tesseras hodie!