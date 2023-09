Lian Li O11D EVO XL: Mos et Feature-Dives PC Case

Lian Li O11D EVO XL oblatio novissima est e comitatu Taiwanese componente Lian Li. Nota ad premium PC casibus et fans, Lian Li cum ferramentis Germanorum CENSOR der8auer collaboravit ad creandum magnum casum, qui amplis notas et optiones customizationes praebet.

Mensurae apud (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm, O11D EVO XL est upsized exemplar prioris O11D EVO. Magnitudines matrimoniales varias sustinet, inter E-ATX, ATX, Micro-ATX, et Mini-ITX. Casus lineamenta in pectora ferrea, 4.0mm tabulae vitreae temperatae et accentuum aluminium.

Una e notarum figurarum O11D EVO XL subsidium liquidi refrigerationis est. Accommodare potest usque ad tres radiatores usque ad 420mm magnitudine, cum optiones institutionis in summo, parte, vel fundo causae. Accedit quod unum 120mm radiator coniungi potest cum casu exhauriendi. Ipsumque mater tabulatum est altitudo accommodata, permittens ad institutionem accommodatam et temperatio systematum refrigerationis liquidae.

Cable procuratio etiam prioritas in consilio O11D EVO XL est. Casus lora includit, ut omnes funes post matriculam absconditos custodiant, ut interiorem puram et ordinatam servent.

Optiones repono in O11D EVO XL multae sunt. Tres 2.5-inch SSD foramina post lancem motherboard et duo cavea rotatable coegi quae ad quattuor 2.5-inch vel 3.5-inch repositiones impellit. Cavea coegi pre-fusam potestatem habent et hospites SATA facilem institutionem habent.

O11D EVO XL flexibilitatem praebet in sua intentione. Cum defalta recte traditur, causa plene converti potest pro utentibus, qui tabularium showcase sinistrum ordinatum malunt. Casus includit etiam resignatum GPU anti-sag bracket ut magnas chartas graphicas sustineat, necnon instrumentorum liberorum GPU fibulas quae ad Plu expansionem socors tutandam magnetice tegunt.

Super, Lian Li O11D EVO XL valde customizabilis est PC casus cum umbilico in liquida refrigeratione et fune administratione. Eius fulcimentum multiplex radiators, materna tabula aptabilis, et optiones amplae repositae electionem summopere faciunt ad enthusiastas spectantes ad altam faciendam et bene institutam rationem aedificandam.

