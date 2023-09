Foedus de Legendis Histriones cum Blue Essentia Emporium

By

Foedus Fabularum histriones reditus Venetorum Emporii Venetae cupide exspectabant, sperantes significantia praemia exaggeratas Essentias Caeruleae. Nihilominus, exsecutio Emporii multas alit artes demissas per inopiam contentorum de oblationibus reliquit.

Hyacinthus Essentia, moneta in Foedere Fabularum, ad accumulandos olim histriones omnes propugnatores reserarunt. Paginae rune, nomen mutationes, et nonnullae aliae parvae optiones cum Essentia Blue emptione praesto sunt, sed multi lusores se inveniunt cum excessu huius monetae et limitibus modis utendi.

Essentia Emporium Venetus hanc rem alloqui existimabatur, histriones allicientibus praemiis praebens quae mercari possent utentes conservatae Blue Essentiae. Etsi Ludi tumultus polliciti melioramenta promiserunt, histriones sentiunt ab Emporium defecisse ab exspectatione et etiam pauciores optiones offerre quam ante suum hiatum.

Quaedam destitutionis causa oriuntur ex absentia iconis mysterii et cistae pellis arcendae, necnon chromas-edition limitata. Praeterea, ipsum Emporium accessing provocationem multos scaenicos in eius demissione probavit.

Notatu dignum est histriones plura praemia sperantes sequentes controversiam ambientem pretiosam "Cosmic Erasure" pellem pro Jhin. Multi histriones diu anhelabant ad satisfaciendum praemiis sine addito nummo habendo.

Quamvis hae frustrationes, scaenicorum plus deceptionis quam ira in Ludi tumultus expressit. Simpliciter voluerunt uti moneta quam meruerant per annos dedicationis ad ludum.

Ludi tumultus adhuc nuntiare adhuc si aliquae mutationes factae erunt contentis in Emporio Veneto in responsione ad feedback ludio ludius. Cum bis in anno nunc occurrit, alit spes sperat futuras iterationes Emporii plus alliciendi optiones suas cumulatas Blue Essentiae.

sources:

- [Carver Fisher - Dexerto] (https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium