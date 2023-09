James Webb Space Telescopium inveneritis Hycean mundo

Novum studium utens Iacobi Webb Spatii Telescopii (JWST) exsistentiam planetarum hyceanorum insinuat - genus planetae qui potentia vitam alienam recipere potest. Planetae Hyceani propriae sunt habere centum chiliometrorum mare calidum altum, spissum hydrogenium et aquaticum atmosphaeram opulentam, et nullas continentes. Dum hae planetae iamdudum hypothesizantur, JWST unum primum maculosum esse potest.

Hae planetae inter Super-Terras communes esse creduntur, quae planetae mole et magnitudine majores quam Terrae sunt. Saepe inveniuntur stellae nanae rubrae orbitae, quae notae sunt propter flammas solares intensas. Attamen valida gravitas superficiei planetarum hyceanorum permittere potest ut multum conservare suae hydrogenii et helii initialis atmosphaerae, eas opportunas vitae alienae ambitus efficiat.

Planeta de qua agitur K2-18 b est, sita 120 annorum lucis ab Terra. Molem fere 9 temporum habet Telluris ac radium 3 fere maiorem. JWST observationes huius planetae validas signaturas methani et dioxidis carbonis in atmosphaera sua aperuerunt, cum notis mundi hyceani congruentes. Praesentia horum vaporum possibilitatem habitabilitatis amplius sustinet.

Studium etiam innuit de sulfide chemica dicta dimethyl (DMS) in atmosphaera K2-18 b. In Terra, DMS primario a vita microbiali marini qualis phytoplankton nascitur. Dum haec biosignatura potentiale esse potuit, notitiae nunc concluduntur, et praeterea animadversiones necessariae sunt ad eius praesentiam confirmandam.

Future observationes cum JWST instrumenti Medii InfraRed (MIRI) et aliis instrumentis deducentur ut plura notitia in atmosphaera K2-18 b colligantur et ad ulteriora documenta DMS quaeras. Inventiones hae aperiunt facultatem excitandi inveniendi mundos magis hyceanos et potentiam alienam in vastis oceanis inveniendi vitam.

Source: Nikku Madhusudhan et al. "Carbon afferentem Molecules in possibili Hycean atmosphaera." Praesentatum in Primo Anno Domini JWST Scientiae Conferentiae (2023)