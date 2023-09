Introducendis iPhone XV Versus: Omnia debes scire

In Apple recenti eventu "Wonderlust", technica gigas suam 15 lineam iphonem valde anticipatam detexit. Lineamentum quattuor novis exemplaribus constat: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, et 15 Pro Max, quaelibet aesthetica mutationes et updates technologica. Iuxta has mutationes, significantes updates factae sunt ad funiculum technicae notae. Preorders omnium quatuor exemplorum a die 15 Septembris incipient, cum online et promptuarium disponibilitate incipiendi a die 22 Septembris.

iPhone 15 pretium in $799 pretium erit, dum XV Plus incipiet in $15. iPhone 899 Pro initium habebit pretium $15, et Pro Max incipiet ante $999.

Secundum colores normae exempla in roseis, nigris, albis, caeruleis et flavis praesto erunt. Aluminium aequabunt latera et dorsum vitreum, similes exemplaribus iPhone 14. IPhone Pro exemplaribus in griseo, nigro, caeruleo, caeruleo et pallide griseo veniet, et latera Titanium pluma erit.

iPhone 15 ostentationem habebit 6.1-inch, dum 15 Plus iactabit 6.7-inch ostentationem. Utraque exemplaria instructa venient ad meliorem cameram systematis, admittentes ad maiorem zoom opticum et latitudinem campi profunditatem. Vexillum exemplar ad sensorem camerae principale 48-megapixel transibit, cum superiores imagines solutionis decessori suo comparatas.

Notabile consilium mutatio est introductio Dynamicae Island, incisura incisura in summo velum, quod minus spatium visuale suscipit. Haec factura primum cum iPhone 14 Pro exemplaribus introducta est atque instrumentum ad actionem permanentem investigandam inservit.

iPhone 15 exempla turpia ab A16 chip prehendentur, quod etiam in iphone 14 Pro exemplaribus adhibetur. Accedit, exempla haec novam "U2" semiconductorem ultrawide-barbarum comprehendet, amplificans locum-vestigationis pluma in Inventu meo app.

Apple etiam subsidia viarum subsidia introduxit tamquam novum pluma, promptum pro iPhone 15 usorum. Hoc pluma concedit rectoribus ut adiumentum felis per textum, etiam in locis sine servitio cell, ac locum suum per satellitem communicant. Pluma in societate cum AAA deducetur et per biennium pervium erit.

Progressus ad iPhone 15 Pro exemplaribus, hae machinae latera titanium plumabunt pro ferro immaculato, inde in phone leviori cum acumine ad margines reducto. In A17 chip inclusa his exemplaribus promittit experientiam aleae mobilem meliore, et Pro exemplaribus modum stoliditatis cum pervia contentorum inducet. Egregie anulus/mutus transibit cum programmabili "Actionis Button" restituetur.

iPhone 15 Pro exemplaribus tres cameras retinebunt, cum principale soni camerae ad 48 megapixels upgraded. Telephoto et lentes ultrawide etiam amplificationes accipient, megapixellis auctis cum 14 Pro iPhone comparata. Pro Max variantia meliorem telephoto systema praebebit cum amplitudine hardware zoomorum facultatum, permittens ampliori zoom facultates.

Denique, in obsequio cum legibus communibus Unionis Europaeae, omnes novae iPhones transitus a caelo ad USB-C praecipientes.

In fine, iPhone 15 lineola amplis melioramentis et novis notis ad fabricam praetoriae Apple. Ex camera aucta facultates ad processuum et consiliorum mutationes upgraded, haec nova exempla praebent incrementa excitandi pro Lacus fanaticis. Preorders mox incipient, et perussi spectare possunt experiendo novas innovationes in 15 serie iPhone.

