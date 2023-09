Lacus dimittere iPhone XV cum Upgrades et auctus Prices

Lacus eius tardus ad Lorem posuere quis felis, in iPhone 15, die Martis. Analystae praedicunt novum exemplar venturum cum variis upgrades, sed etiam aucta pretia certis versionibus. Praeter iphonem 15, Apple expectatur etiam novas versiones Apple Watche et AirPods detegere.

Secundum relationes, iPhone 15 fabricabit meliorem cameram et portum USB-C incurrentes. Dum pretia vexillum iphone 15 et iPhone 15 Plus immutata manent, exempla summo-finis, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, notabile pretium incrementi expectatur videre. iPhone 15 Pro videre pretium incrementi usque ad $100, pretium suum totalem ad $1,099 afferens, dum iPhone 15 Pro Max potest saltum usque ad $200 videre, precium $1,299.

Pretiosiores versiones iPhone 15 praebebunt ampliatum repositionem, longiorem vitam pugnacem, celeritatum notitiarum translationis velociorem, et tabulas titanium. Lacus sperat usores ad has optiones magis pretiosas repellere. Pro exemplaribus etiam in novo A17 processus corpulenti Bionic current.

Omnes versiones iPhone 15 includebunt portum USB-C notantes, flexibilitatem usorum praebens qui phialas Apple non-praeponunt. Alia nova notatio est Insula Dynamica, sectio in summitate ostensionis quae in summis aut progressu updates liberat.

Apple CEO, Tim Cook affirmavit iPhone factum esse pars integralis vitae hominum, quod magni momenti notitias refert ad salutem et notitias nummarias et ad praestationes adhibendas. Quamvis hoc, Apple diuturnum LUSTRUM in iPhone venditio obvertit, ut visum est in recenti quaestus relatu, ubi vectigal iPhone 2.4% ad idem tempus anni prioris comparatur.

iPhone 15 nuntiatio die Martis ante meridiem 1 fient et in online in Apple website spectari possunt. Novus iPhone exspectatur venditionem ire circa diem 22 Septembris.

