Lacus annuntiat iPhone XV Pricing et Availability

Lacus pretium ac promptitudinem novarum iPhone 15 exemplorum patefecit. iPhone 15 Pro Max incipiet ad $1,199 in US cum 256GB de repositionis, dum minor iPhone 15 Pro incipiet in $999 cum 128GB repositionis. Configuratio 128GB pro iPhone 14 Pro Max in emptione praesto non erit.

Omnia novae iPhone 15 exemplaria praesto erunt pro ordine incipiendi Veneris, 15 Septembris, et die Veneris, 22 Septembris in supra 40 nationes et regiones mittent.

Praeter informationes Morbi cursus sapien ac promptitudinis rumores sunt pro iPhone 15 Pro posse usque ad 10 centesimas leviores quam iPhone 14 Pro ob novam mediam machinam ex Grade 5 titanio factam. MacRumors exactam dimensionem iphone 15 exemplorum obtinuit.

Lacus eventus pro die Martis, die 12 Septembris, ad 10 sum Pacifici dies venturus est. Eventus in YouTube et in Apple scriptor website vive-fluctus erit. Fans telephoniorum minorum falli potest, sicut rumores suggerunt iPhone Mini post triennium currere posse.

Lacus grossi baculus parvus exercetur ut clientes de switch ad USB-C certiorem faciant accessiones pro iPhone 15 seriei. Clientes cavebuntur ne fulmen emissiones incurrentes cum novis machinis existentes non acquiescant.

Cum nuntiatione pretium ac promptitudinis, Apple fans nunc parare potest ad novas iPhone 15 exempla disponere et experiri recentissimas notas et emendationes ab Apple scriptor navis praetoriae quae afferuntur.

definitiones:

– iPhone 15: Aliquam felis series a Apple emissa.

- iPhone 15 Pro Max: Exemplar iPhone 15 seriei maius ac magis provectum.

- iPhone 15 Pro: Minor et parabilis exemplar iphone 15 series.

– Grade 5 titanium: Genus titanii mixturae notum pro viribus et proprietatibus leve.

sources: Apple News, MacRumors