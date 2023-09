Lacus Introduces iPhone 15 Pro cum A17 Pro Chip: Velocius euismod et Raytracing Capability

Lacus recentissimam additionem ad iPhone lineum suum, iPhone 15 Pro, potentes A17 Pro chip in feturam. Hoc novum Apple Silicon chip fabricatum est utens incisurae 3 processu nanometri et infigo sedecim miliardorum transistorum iactat. A19 Pro chip non solum tradit 17% incrementa in persecutione pro nuclei summus perficientur, sed etiam ostendit casus insignis 10% emendatio in GPU effectus. Cum his amplificationibus, iPhone 20 Pro positum est ut suam positionem quam celerrime Mauris quis felis in foro ponere.

Una ex maioribus elucidationibus de A17 Pro chip est facultas subsidii ferramenti accelerandi raytractionis, cuius pluma ante tantum praesto est in summo fine venationis solatur et PCs. Cum hac technologia, iPhone 15 Pro potest dare valde realisticam lucem reddendi in real-time, primam Mauris quis felis ut hunc gradum facultatis graphicae assequatur.

Praeterea Apple A17 Pro chip cum USB-3 moderatoris instruxit, ut notitias translationis velocitates usque ad 10 Gbps per iPhone 15 Pro USB-C portum instruxit. Agitur de notabili emendatione comparata ad celeritates USB-2 maiores fulminis portu suffultas, utentes nexum celerius et efficacius praebentes ad translationes imaginum et multimedia contenti.

iPhone 15 Pro, ab A17 Pro chip sit amet, praesto erit praeordinatio huius Veneris incipientis, cum venditionibus incisis die 22 Septembris incipientibus, sicut Apple pergit agere fines technologiae mauris, iPhone 15 Pro promittit se libera usoris singularem experientiam cum eximia eius observantia et aciei lineamentis.

sources:

- Lacus