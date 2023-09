Lacus offerre factum-in-India iPhone exemplum in Duc diem

Lacus notabilem gradum cepit in augendo copiam catenam infrastructuram ultra Sinas vendendo nova exempla iPhone in India in diem launching. Cum Apple iPhones in India aliquamdiu fabricantes, cedulae productionis typice lassi sunt post facultates primarias conventus in Sinis. Sed tempus interstitium inter exempla promptitudinis Indorum factae iPhone et eorum Septembris launches sensim per annos minuuntur. Anno praeterito, iPhone 14 exempla in India facta, in copia catenae copiae praesto erant tantum circiter sex ad octo septimanas post debutum suum.

Hoc anno, inclinatio continuat cum iPhone 15 primum futurum Indiae productae recentissimae generationis Apple machinamentum primo die venditionis praesto est. Productio iPhone 15 unitatum in India primo Augusto incepit. Illud tamen notandum est, dum officinas Indiae iphone 15 et iPhone 15 plus gignunt, conventum maximi pretii iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max exempla in Sinis adhuc fidentem.

Nihilominus, promptitudo iPhone 15 unitatum ad launch in India facta notabilis est gradus ad Apple diuturnum consilia reducendi fiducia in Sinis fabricandis. In statu, Apple commeatus in India rationem circiter 7% totius numeri iPhones per orbem terrarum fabricatorum erat.

sources:

1. Bloomberg