Pomum positum est ut recentissimam Mauris quis felis seriem launch, iPhone 15, hac septimana. Eventus Lorem, nomine "Vendorlast", pro nocte Martis (tempus Indiae) hora 10:30 PM horarium est. Societas expectatur nuntiare diem emissionis et pretium iPhone 15 seriei per eventum. iPhone series 15 divulgatur ad portum Type-C notantes, similes Android Suspendisse potenti. Exspectatur etiam in camera lineamenta emendasse.

Praeter has lineamenta, series iPhone 15 etiam compatitura cum AirPods et Apple Vigiliis. Multi poma Apple expectata e regione 15 seriei iPhone mittenda sunt.

Lorem Date et Pricing

iPhone 15 Lorem eventus pro 12 Septembris ante 10:30 PM horarium est (tempus Indiae). Pretium iPhone 15 series expectatur $100 altior quam exempla priora. Sed societas pretium incrementum hoc non confirmavit. Etiam expectatur pretia aliarum seriei iPhoneorum ut effectus decrescent.

Basis exemplar iPhone 15 divulgatur incipere in $899 vel 90,000 INR. Pretium iPhone 15 Plus potest incipere in $999.

Features novum

Exemplar basis iPhone 15 habebit 6.1-inch ostentationem et 128GB repositionis. iPhone 15 etiam plumam 6.7 inch screen et altilium vita melior. A17 bionic chip will be powered by the AXNUMX Bionic. Phone etiam expectatur ut programmata programmatum recipiendi sicut Titanium Edge et Max Persicope lens Telephoto.

Ubi spectare Duc Event

Eventus iPhone 15 Lorem spectare possunt in Apple TV et in canali YouTube officialis Apple gratis. Vivum nexus effusis pro eventu "Wonderlust" praesto est apud https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Subsisto suavi ad latest updates!

Fontes: [source 1], [source 2]