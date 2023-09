Lacus Vicis: iPhone XV Duc et transibit de caelo ad USB-C

Lacus ad maiorem denuntiationem in venturo eventu constituitur, iPhone maxime anticipans 15. Una maximarum mutationum quae cum hoc novo exemplari expectatae sunt transitum a Portu Fulmen ad portum USB-C. Dum haec mutatio potest eos excitare ad solidationem machinae quaerentes, verisimile est utentes frustrari qui in novis funibus collocare debebunt.

Prope iPhone 15 et 15 Pro, Lacus etiam expectatur ut recentissimas versiones popularium suarum dolorum speculationum, in quibus Apple Vigiliae Series 9 et Apple Ultra Vigilatorium includas, 2. Haec updates ut in emendationibus internis potius quam acrem consilium mutationes intendunt.

Praeter novas machinas, Apple fama est detegere accessiones plurium materiarum sustinebilium factarum. Potest etiam esse updates ad AirPods Pro casu, transitum ad USB-C connectivity.

Eventus, horarium ad 1PM ET/10AM PT incipiendum, in alveo YouTube Apple rivus vivetur. Attendees praesentationis in- sonae sunt verisimile informationes recipere paulo ante versionis fluxas. Ut manere renovatum in recentissimis nuntiis et singulis, sequere una cum relatione viva de bigas eventus Apple, inter imagines et videos.

