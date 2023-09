In Apple maxime anticipato die 12 Septembris eventus, focus principaliter fuit in launchendo novi iPhone 15. Tamen, Apple etiam renovationes retecta aliis productis, inclusis AirPods et Apple lineis custodibus.

Una e maioribus updates nuntiabatur venire cum 15 iPhone lineup, addita est USB-C. Hoc significat novas iPhones tandem flectere ad vexillum USB-C late adhibitum, Apple fulguri iungo proprietatis reponens. Haec mutatio est in obsequio constitutionum Unionis Europaeae. iPhone 15 precii initium in $799 pro 128GB exemplari, dum iPhone 15 Plus incipit ab $899 pro versione 128GB.

Praeter updates iPhone, Apple AirPos Pro denuntiavit nunc cum USB-C casu venturum esse. Hoc adsimilat cum mutatione gradatim Apple ad utens USB-C iungo per suas machinas, incluso Mac, iPad, et accessoriis sicut Apple TV 4K remota potestate. Apple etiam recognitum par EarPods eius wiredulae quae USB-C includunt induxit.

Apple linearium vigilias etiam nonnullas renovationes accepit, cum rumores suggerentes casus Titanium obscuriorem de causa praetoriae Vigilate Ultra 2 et renovatio S9 chip in vigiliarum seriei 9. Lacus novum vincula FineWoven factae ex molli fabricae materia microtwill factae ostenderunt. Vincula haec variis coloribus praesto erunt et subiciantur ad oblationes qualitatum declinationum.

Overall, Apple September eventus ostendit range of updates et novas notas ad fructus suos. Ex additione USB-C ad iPhone 15 lineum usque ad vincula FineWoven introductio pro Apple Vigilo, Apple pergit innovare et emendare suas cogitationes.

sources:

- [Articulus 1]

- [Articulus 2]

- [Articulus 3]

- [Articulus 4]

- [Articulus 5]

definitiones:

– USB-C: Vexillum iungo universale quod permittit notificare, notitia translationis, et audio/video output.

- Nexus fulminis: Apple scriptor proprietatis connectoris usus est ad notationes et notitias translationis in Apple machinis.

– FineWoven: Mollis materia fabricae ab Apple inducta ut repositio corium in Apple Custodibus vinculis et casibus iPhone.

[source1]

[source2]

[source3]

[source4]

[source5]