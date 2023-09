TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche: A Unique Collaboration

Collaboratio inter TAG Heuer et Porsche evenit in creatione innovative TAG Heuer Carrera Chronosprint x vigilia Porsche. Haec observatio chronographa in TAG Heuer "glassbox" designatur et 42mm ex 14.9mm casu cum crystallo sapphiro domedino innixa est, quae facilem promptitudinem in quolibet angulo concedit. Vigilia praesto est 18k auro rosaceo cum horologio vel palistro cum horologio argenteo, quorum utrumque horam rhodi-patellatam et minutas manus habent.

Quod hanc vigiliam seorsum proponit, motus est unicus TH20-08. Motus potentiae manus chronographi, quae instar autometri currus accelerat. Cum chronographus inceptus est, manus velociter tertiam partem horologii in 9.1 secundis comprehendit. Sed, dum horologium cingit, paulatim cohibetur, donec cacumen attingat et celeri cursu iterum incipit. Haec factura visibiliter dynamicam et pugnae experientiam praebet.

TAG Heuer suam "glassbox" in linea Carreras dilatavit variis exemplaribus ut diversis optionibus ministraret. Carrera Chronosprint x Porsche aliam optionem attrahenti adiungit pro speculatoribus fanaticis et notae car iconicae. Singularis motus speculator et collaboratio cum Porsche eam in foro stantem faciunt.

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche pretium est 9,000 CHF pro versione ferri et 23,000 CHF pro versione aurea rosa. Collaboratio haec est testamenta creativity et innovationi quod tam TAG Heuer quam ruerat ad tabulam.

