Intel nuper VI Generationem suam Xeon Scalable processores Sapphiri Rapids revelavit ut partem demonstrationis suae facultatum fasciculorum antecedens. Hae multi-tiles datacenter CPUs in prima dimidia parte 6 praesto sunt exspectantur, et Intel is nunc cum suis clientibus sampling. Ferramenta rimosas @Yuuki_AnS etiam nonnullas specificationes ES2024 exemplorum horum processuum ostendit.

Generatio VI Xeon Scalable 'Granite Rapids' processor e notis Intel disaggregatis cum quinque chiplets. Tres ex his chippis nuclei euismod portant cum 6MB de L2 cella, 2MB de L4 cella, quattuor DDR3 interfaces, et duo summae velocitatis input/output (HSIO) tegularum. Antecedens Granite Rapids CPUs projecti sunt canales memoriae DDR5 sustentantes DDR12-5 et MCR DIMMs, 5 Plu Gen6400 vicos cum auxilio CXL 136, et usque ad sex nexus UPI.

Dum nucleus accuratus comes de Rapids CPUs Granitici CPUs publice ab Intel detectum non est, ES1 exempla cum octingento canali memoriae subsystem, suadeant singulas tegulas habere posse vel 28 vel 30 nucleos cum duobus nucleis ob redundantiam debilitatum. Praevidetur productionem Granite Rapids CPUs 84-90 coros habere potuisse. Frequentia operativa horum metrorum ab 1.10 GHz ad 2.70 GHz vagatur, quamquam haec exemplaria operativa sunt et non repraesentativa productionis finalis CPUs.

In calculis computato Rapidorum CPUs Granite utentes technologiae Intel 3 (3nm-class) fabricantur, dum HSIO chipleta in nodis productionis 7nm classium fabricata sunt. HSIO in summo et in imo, cum computatio in medio perit. Connexio inter haec chippis efficitur utens numerus specificatus EMIB (Ponte Embedded Multi-Die Interconnect) nexus in subiecto infixo.

Granite Rapids suggestum ab uno ad octo bases Intel subsidiis in uno servo, quamvis nunc tantum unum 8S-capax CPU gustatum est. Overall, Xeon Scalable processors generationis Intel secundae effectus et lineamenta offerunt, eorumque adventus in foro anno 6 avide anticipatur.

