Lacus Introduces Novum iCloud + at Tiers: 6TB et 12TB

Pomum nuper suum auditorium miratus est duos ordines novos nuntiantes ob subscriptionem suam nubem repositam, iCloud+. Praesertim in photographariis et cinematographis quaerentibus, qui amplam tabulam pro contento requirunt, nova haec consilia subscriptionis notabiliter notabiliter tenentur. Tonitrua plausus detectio meruit turbam, indicato fortem poscentem augeri capacitatem repono.

Sub currentis structurae cursus sapien, iCloud+ offert signatores 50GB pro $0.99 per mensem, 200GB pro $2.99 ​​per mensem, et 2TB pro $9.99 per mensem. Introductis consiliis 6TB et 12TB, utentes possunt nunc signanter ampliores quantitates notitiarum reponere. Dum mediocris dolor tantas repositiones requirere non potest, professionales photographarii et filmmakers utentes recentissimas iPhone 15 exempla cum facultatibus camera auctis, haec consilia perutile invenient.

Etsi Apple pretium accuratam pro novis gradibus repositionis non aperuit, possumus facere doctum coniecturam in exsistentibus quantitatibus facere. Verisimile est subscriptionem 6TB non plus quam $30 per mensem constare, dum 12TB ordo circa $60 per mensem circumire debet. Prae, consilia repositionis Google pro 5TB et 10TB notitiarum precii sunt apud $24.99 et $49.99 per mensem respective, similes puncta pretii demonstrantes.

Praeter capacitatem repositionis auctam, iCloud+ signatores in secretis notis exsistentibus frui pergunt, in iis qui inscriptionem meam occultant et Nullam privatam. Hae lineamenta tendunt ad utentis notitias tuendas et ad securam pascendi experientiam efficiendam. Cum iCloud+ oblatione repono et aucta secreto tum dilatata, Apple pergit offerre nubem comprehensivam et certam servitutem repono suis usoribus.

Source:

- Marques Brownlee tweet: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930