Margareta Howe Lovatt X hebdomades in domo sub aqua viva cum delphino nomine Petri ut partem experimenti NASA-fundati annis 10 egit. Propositum consilii erat docere delphinos intellegere et potentiam humanam orationem imitari, cum spe intelligendi quomodo homines cum entibus extraterrestris communicare possent. Experimentum factum est in complexu singulariter creato “Domus Delphina” appellata, ubi Margareta et Petrus simul cohabitabant.

Per eorum tempus simul, Margareta quaestionem maiorem in modum versavit cum Petrus intensam sexualem incitamenta ad eam evolvere incepit. Declaravit quomodo plurimum interesset in sua anatomia, et se perfricaret in genu, pedem, et manum. Hoc Margaritam in difficili positione posuit, ut instar haberet quomodo Petri desideria tractaret. Tandem invitum consilium fecit ut suis hortatibus satisfaceret manuale.

Margarita affirmabat hunc actum non fuisse sexualem ex parte sua, sed potius modum vinculum servandi cum Petro et assiduas interpellationes vitare. Propius adduxit eos credidit, et permisit ut cognoscat eum permanere. Attamen, deficiente experimento sumptui, Margareta et Petrus separabantur, ducens ad actum apparentem Petri " suicidii." Ille respirare desiit, in piscinae suae ima delapsus est, et exanimatus est.

Scientes inter se diviserunt num delphini capacitatem mentis habeant in sensu humano verbi "mortem" exercendi. Fatentur tamen animalia afflicta se mores perniciosos exhibere possunt. Margaritae ratio temporis sui cum Petro interrogationes movet de implicationibus ethicis faciendis experimentis et ictum habere possunt in bene esse motus animalium.

Hoc experimentum, dum singulare ac fundamen- tum suo tempore fuit, admonet momentum considerandi utilitatem animalium in investigationibus scientificis et in actionibus nostris effectibus potentialibus.

