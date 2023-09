Post mirum launches asserti 5G capax Mate 60 et Mate 60 Pro Suspendisse potenti, Huawei nunc duas cogitationes detexit: Mate 60 Pro+ et Mate X5 foldable. Societas secretiva circa technologiam radiophonicam in his machinis adhibita fuit, sed fontes affirmant illas quidem 5G cogitationes esse. Celeritas probatio a Chinese blogger Vincentio Zhong deducta in nova foldable ostendit velocitatem download super 1Gbps.

Hae novae smartphones maxime verisimile possunt ab Huawei scriptor HiSilicon Kirin 9000S processus. Curae de processu nodi huius chippis motae sunt, cum sanctiones US violaverunt accessu technologiae technologiae alienae. Lacrimatio Kirin 7S ab TechInsights adhibitis 9000nm processuum SMIC confirmata est, quod ob bannum impossibile putabatur de importandis instrumentis clavibus fabricandis ab firm ASML Batavica.

Suadetur ut SMIC machinam lithographiae summum suum elaborasse possit, sicut US restrictiones Huawei ad innovationem intendunt. Benchmarks indicant exsecutionem Kirin 9000S comparari cum Qualcomm Snapdragoni 888, quamvis duae posteritates esse censentur. Processus notae unius magni nuclei et tres nuclei medii in architectura propria Huawei fundantur, una cum quattuor coriculis innixa in efficiente Cortex-A510 brachii. Kirin 9000S est etiam primus processus mobilis ad multi-strationem sustinendam.

Mate 60 Pro+ offert satellitem vocationis officia et facultates nuntius, dum Mate X5 foldable habet leviter diversum screen externum et consilium camerae tergo suo praedecessore comparatum. Huawei Morbi cursus sapien informationes horum exemplorum nondum dimisit, sed primum praeordinatum incipiet. Si omnes quattuor ex Huawei recentissimae Suspendisse potenti Kirin 9000S potestates sunt, significare posset fiduciam societatis in suo chip cedere et potentiam provocationem ad US sanctiones ponere.

Fontes: Engadget, Vincentius Zhong, Bloomberg, Bits & Chips