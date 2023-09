Astrophysicus Brian May, notissimus lusor citharae plumbeae ad cohortem petram legendariam reginae, notabiles contributiones cum missione NASA OSIRIS-REx fecit. Maii, qui gradum doctoris in astrophysics tenet, in destinata Bennu asteroidei implicatus est, cuius missio ad exemplum capiendum exposita est.

May cooperatio cum NASA incepit anno 2015 cum in Nova Horizonta missione laboravit, quae naviculam a Plutone ad volandum misit. Primus semper summus qualis mono imaginem Plutonis fecit, ostendens eius ingenium non solum ut saxum musicum sed etiam astrophysicum esse.

Pro missione OSIRIS-REx una cum scientist Claudia Manzoni laboravit ut 3D imagines missionum spatii realistica crearet. His imaginibus utens, Adiuvit tabula Bennu et zonam portum tutum inveniret ad explorandum quod specimen asteroidum colligebat. Eius peritia et porttitor accessio director missio- nis Dante Lauretta impressit, qui Maium stereos ut "instrumentum magnum" descripsit, qui adiuvit in quaerendo locum idoneum portum.

May dedicationem ad scientiam et spatium exploratio in ingressu cum NASA inceptis patet. Affectus astronomiae eum in astrophysics doctoratum adduxit, et ad campum conferre pergit, dum etiam mundo musicorum cantori pro Reginae collationes firmans facit.

Exscensio Osiris-REx capsulae specimen in deserto Utah die 24 Septembris notabile lapidem in missione NASA notabit ut exemplum asteroidum in Terram reducat. Brian May contributiones missionis illustrant singularem sectionem musicae et scientiae, ostendentes ingenia et diversae singulorum utilitates in studiis suis ultra primas peritiales regiones.

